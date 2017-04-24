Подросток устроил взрыв в дагестанской школе

Выяснились новые подробности взрыва в школе в селении Агвали Цумандинского района Дагестана. Оказалось, что гранату в кабинет информатики бросил ученик шестого класса.

"Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв", – рассказал директор агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.

На данный момент 13-летний подозреваемый задержан. Известно, что мальчик состоял на учете в полиции, в отделе по делам несовершеннолетних, передает Life.ru.

В результате происшествия погиб один школьник, сообщает РИА Новости. По разным данным, он являлся учеником пятого или восьмого класса.

Еще одиннадцать детей получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое из них – в реанимации.

Информацию о происшествии подтвердили в правоохранительных органах Дагестана, передает "Газета.ru". "Следственно-оперативная группа работает в помещении компьютерного зала в селе Агвали Цумадинского района Республики Дагестан", – сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В ведомстве уточнили, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с оружием. На данный момент здание школы оцеплено, на месте работают правоохранительные органы.