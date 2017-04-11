Мэр Красноуфимска объяснил призыв смеяться после теракта

Мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских прокомментировал свой призыв помянуть жертв теракта в Петербурге "зажигательным смехом". По словам чиновника, он хотел всего лишь показать террористам, что у них не получится кого-либо запугать.

"Я хотел сказать, что террорист не должен нас запугать и изменить нашу жизнь так, чтобы мы отменяли такие мероприятия, как КВН. Хотел донести до террористов, чтобы они не думали, что мы их отменим", – цитирует мэра Life.ru.

Артемьевских также добавил, что юмористический концерт необходимо сделать "блистательным" и посвятить его жертвам теракта. Вместе с тем чиновник согласился, что вероятно подобрал не совсем удачные слова, передает Ura.ru. "Я же не читал по бумажке. Наверное, сейчас я бы эти слова не говорил. Поменял бы несколько слов в своем выступлении…", – добавил он.

Мэр также сожалеет, что перед началом концерта не объявил минуту молчания. Вместе с тем Артемьевских подчеркнул, что в его городе не был объявлен траур и отменять мероприятие ему не хотелось. "Конечно, если бы в стране был объявлен траур, то мы бы его отменили. Вы же прекрасно знаете, что и в Москве прошел концерт в память о погибших, думаю, здесь есть какая-то аналогия", – пояснил он.

В администрации Красноуфимска также вступились за мэра, пояснив, что он наговорил странных вещей из-за волнения. Подчиненные Артемьевских также добавили, что он "человек дела, а не демагог".



Ранее мэр Красноуфимска подвергся жесткой критике из-за своего неоднозначного высказывания о теракте в метро Санкт-Петербурга. На встрече с местными игроками КВН Артемьевских предложил почтить память погибших "зажигательным смехом".

"Вы знаете, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня мы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытал чувства удовлетворения от своих действий. И мы своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли", – заявил градоначальник.

Однако интернет-пользователи не оценили добрых намерений мэра и обрушились на него с гневной критикой. Многие россияне посчитали, что подобные слова звучат кощунственно и оскорбляют память погибших.