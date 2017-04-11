Россиян предупредили о новых терактах
"Поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе так называемого "Исламского государства", вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в России", – цитирует РИА Новости директора ФСБ, председателя Национального антитеррористического комитета (НАК) Александра Бортникова. По его словам, за последнюю неделю были совершены атаки в России, Великобритании, Швеции и Египте.
Руководитель ведомства отметил, что в 2016 году силовики предотвратили 16 терактов в девяти российских городах. Кроме того, ликвидированы 46 ячеек международных группировок.
В ходе спецопераций в рамках расследования петербургского теракта были задержаны восемь членов законспирированных организаций: шесть человек – в Северной столице, еще два – в Москве, сообщил Бортников. Все они являются уроженцами Центральной Азии.
Глава ФСБ подчеркнул, что при обысках в квартирах подозреваемых обнаружили большое количество оружия и средств поражения. Следователи ведут поиск организаторов атаки.
Напомним, что 3 апреля 2017 года смертник привел в действие бомбу в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в метро Санкт-Петербурга. В результате взрыва погибли 14 человек, более 60 пострадали.
Александр Стефанович столкнулся с крутым характером актрисы
Амаль больше не смогла терпеть поведения мужа
После расставания с мужем певица не щадит его близких
У звезды Голливуда от лейкемии скончался 57-летний брат