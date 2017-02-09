Копавший тоннель в сугробе школьник погиб под снегом

В Республике Башкортостан 9 февраля произошла трагедия. Во время игры 11-летний мальчик погиб под толщей снега.

Зимняя забава унесла жизнь несовершеннолетнего в поселке Тимашево. Снежная масса обрушилась на ребенка, когда он находился в одном из тоннелей.

Мальчика нашли друзья, вышедшие гулять чуть позже. Прибывшие спасатели извлекли его из-под снега, врачи констатировали смерть на месте происшествия, передает ГТРК "Башкортостан".

По факту случившегося региональные следователи проводят проверку. Правоохранители осматривают место трагедии и опрашивают очевидцев. Для установления точной причины смерти ребенка будет назначена судебно-медицинская экспертиза

Напомним, что недавно резонансный случай произошел в Воркуте. Сотрудники Следственного комитета России расследуют убийство 12-летнего мальчика. По предварительным данным, его убили два школьника.

Следствие полагает, что подростки устроили драку, в результате которой один из них получил несколько ножевых ранений и скончался. Злоумышленники решили закопать тело в сугробе в лесу.

Еще одно преступление на днях произошло в Пермской области. В убийстве 23-летнего пасынка подозревается житель деревни Аитково Лысьвенского района. Труп нашли в сугробе рядом с домом, сообщает "АиФ Пермь". В полицию обратилась мать молодого человека.

По словам руководителя следственного отдела Следственного комитета России по Пермскому краю Алексея Рябова, утром 4 февраля 55-летний мужчина умышленно выстрелил в пасынка из двуствольного ружья, а затем перерезал ему горло ножом. Чтобы скрыть следы преступления, он закопал тело в снегу возле дома. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".