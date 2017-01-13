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Женщина пожаловалась на экстравагантное поведение соседа по коммуналке

Фото: GLOBAL LOOK press/N. Hochheimer
Жительница одной из коммуналок в подмосковном поселке Назарьево пожаловалась, что сосед пытается выжить ее весьма экстравагантным способом. По словам пострадавшей, мужчина ворует у нее вещи.
прочитано 1036 раз

Как рассказала женщина, сосед давно уже делает ей мелкие гадости, ворует продукты и стиральный порошок. Однако последний инцидент окончательно вывел ее из себя и заставил написать на экстравагантного обидчика заявление в полицию, сообщает Life.ru. 

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Между тем лично прокомментировать возникшую конфликтную ситуацию женщина отказалась. А ее сосед категорически отрицает все обвинения.

"Она ужа давно пытается меня выжить отсюда. Всегда вызывает полицию и наговаривает на меня", – посетовал он. По словам мужчины, он никогда не делал соседке ничего плохого. "Это низко и подло, я не такой человек", – добавил он. 

По словам другого соседа, женщина действительно часто ведет себя неадекватно и пытается провоцировать окружающих на конфликт. На данный момент полиция выясняет все подробности случившегося.  

Автор: Светлана Сидорчук13 января 2017, 14:04

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