Женщина пожаловалась на экстравагантное поведение соседа по коммуналке

Жительница одной из коммуналок в подмосковном поселке Назарьево пожаловалась, что сосед пытается выжить ее весьма экстравагантным способом. По словам пострадавшей, мужчина ворует у нее вещи.

Как рассказала женщина, сосед давно уже делает ей мелкие гадости, ворует продукты и стиральный порошок. Однако последний инцидент окончательно вывел ее из себя и заставил написать на экстравагантного обидчика заявление в полицию, сообщает Life.ru.

Между тем лично прокомментировать возникшую конфликтную ситуацию женщина отказалась. А ее сосед категорически отрицает все обвинения.

"Она ужа давно пытается меня выжить отсюда. Всегда вызывает полицию и наговаривает на меня", – посетовал он. По словам мужчины, он никогда не делал соседке ничего плохого. "Это низко и подло, я не такой человек", – добавил он.

По словам другого соседа, женщина действительно часто ведет себя неадекватно и пытается провоцировать окружающих на конфликт. На данный момент полиция выясняет все подробности случившегося.