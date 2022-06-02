Минстрой предложил попровки в ЕГРН для защиты покупателей жилья

Минстрой разработал поправки в Жилищный кодекс по требованию Конституционного суда.



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В России бывали случаи, когда после покупки недвижимости новый владелец обнаруживал, что правом пользования на его жилье обладают третьи лица. Как правило, ими оказывались родственники продавца дома или квартиры, не внесенные в ЕГРН.

Чтобы защитить граждан от недобросовестных собственников недвижимости, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предлагает внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости. В ведомстве уже разработали соответствующие поправки в Жилищный кодекс.

По данным "Российской газеты", новые правила предполагают, что в ЕГРН сразу будут указываться все граждане, которые имеют право пользоваться квартирой. Ведомство пошло на такой шаг по требованию Конституционного суда РФ, который уже рассматривал дела, когда обладатели права пользования квартирой обнаруживались только после продажи недвижимости.

Теперь Минстрой предлагает заранее регистрировать право пользования жильем, а также вносить данную информацию в ЕГРН. Это поможет защитить права как добросовестных покупателей, так и жильцов выставленной на продажу недвижимости.

Важно отметить, что права пользования жильем может возникать у родственников продавца квартиры, если они включены в ордер на жилье в ЖСК, либо получили равные права в период приватизации.