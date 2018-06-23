В Москве появится умная больница

Госпиталь, который будут возводить совместно российские и южнокорейские специалисты, появится в иннограде Сколоково. Об этом сообщил глава строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, инвестиции в проект составят около 70 миллионов долларов. Ожидается, что больница примет первых пациентов примерно через три года.



Южнокорейская клиника будет построена на территории международного медицинского кластера. Сегодня столичные власти, представители Южной Кореи и российского бизнеса подписали соответствующее соглашение.



"Наши коллеги из Кореи являются мировыми лидерами в области здравоохранения, – отметил руководитель городского стройкомплекса. – Мы уже проектируем этот объект, в ближайшие дни приступим к подготовке площадке, в течение трех лет готовы будем принять первых пациентов".

По словам Хуснуллина, медкластер "Сколково" в настоящее время уже стал центром притяжения. В планах столичных властей – улучшение транспортной доступности иннограда. Так, ближайшую к нему действующую платформ пригородных поездов "Трехгорка" превратят в современный транспортно-пересадочный узел.

"Отсюда до станции один километр, это существующее направление, – отметил столичный чиновник. – Здесь будет ТПУ, который объединит железную дорогу и наземный общественный транспорт".

В подтверждение намерений власти Москвы, российский бизнес и представители южнокорейских властей подписали меморандум, предусматривающий строительство умного госпиталя на территории "Сколково". Его общая площадь составит 48 тысяч квадратных метров.

Больница будет специализироваться на таких направлениях, как кардиология, онкология, реабилитация, травматология и ортопедия и ряде других. Она рассчитана на 260 коек и восемь операционных. Получать помощь в госпитале смогут более 26 тысяч пациентов в год.

Помимо врачебной деятельности, на базе клиники планируется организовать научную и образовательную работу. В частности, речь идет о программах повышения квалификации для медицинских работников.





Как отметил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, медицинский международный кластер – важный проект для Москвы. "Кроме того, что москвичи получают возможность обслуживаться в ведущих медицинских клиниках мира, здесь созданы все условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейшего трансферта технологий в московские клиники", – сказал он.