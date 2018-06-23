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Общество

В Москве появится умная больница

Фото: stroi.mos.ru
Госпиталь, который будут возводить совместно российские и южнокорейские специалисты, появится в иннограде Сколоково. Об этом сообщил глава строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, инвестиции в проект составят около 70 миллионов долларов. Ожидается, что больница примет первых пациентов примерно через три года. 
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Южнокорейская клиника будет построена на территории международного медицинского кластера. Сегодня столичные власти, представители Южной Кореи и российского бизнеса подписали соответствующее соглашение.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Наши коллеги из Кореи являются мировыми лидерами в области здравоохранения, – отметил руководитель городского стройкомплекса. – Мы уже проектируем этот объект, в ближайшие дни приступим к подготовке площадке, в течение трех лет готовы будем принять первых пациентов".

По словам Хуснуллина, медкластер "Сколково" в настоящее время уже стал центром притяжения. В  планах столичных властей – улучшение транспортной доступности иннограда. Так, ближайшую к нему действующую платформ пригородных поездов "Трехгорка"  превратят в современный транспортно-пересадочный узел.Фото: stroi.mos.ru

"Отсюда до станции один километр, это существующее направление, – отметил столичный чиновник. – Здесь будет ТПУ, который объединит железную дорогу и наземный общественный транспорт".Фото: stroi.mos.ru

В подтверждение намерений власти Москвы, российский бизнес и представители южнокорейских властей подписали меморандум, предусматривающий строительство умного госпиталя на территории "Сколково". Его общая площадь составит 48 тысяч квадратных метров.Фото: stroi.mos.ru

Больница будет специализироваться на таких направлениях, как кардиология, онкология, реабилитация, травматология и ортопедия и ряде других. Она рассчитана на 260 коек и восемь операционных. Получать помощь в госпитале смогут более 26 тысяч пациентов в год.Фото: stroi.mos.ru

Помимо врачебной деятельности, на базе клиники планируется организовать научную и образовательную работу. В частности, речь идет о программах повышения квалификации для медицинских работников.

Фото: stroi.mos.ru

Как отметил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, медицинский международный кластер – важный проект для Москвы. "Кроме того, что москвичи получают возможность обслуживаться в ведущих медицинских клиниках мира, здесь созданы все условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейшего трансферта технологий в московские клиники", – сказал он.

Автор: Дмитрий Куклин23 июня 2018, 12:58

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