Северо-Западная хорда разгрузит движение в Москве
Быстрее поедут Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. "Новая скоростная трасса соединит крупные вылетные магистрали. Ее открытие позволит снизить транспортную нагрузку на ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо, МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей примерно на 15%", – сказал Хуснуллин.
Он отметил, что пробег автомобилей при поездках между соседними районами сократится примерно на 10%. Заммэра напомнил, что Северо-Западная хорда объединит территории четырех округов города – Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного.
Общая протяженность магистрали – 83 километра. Она пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе и свяжет периферийные районы. На новой трассе будет два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов.
В понедельник, 9 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по эстакаде с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина. А неделю назад движение транспорта было запущено по новому Крылатскому мосту, который также стал частью Северо-Западной хорды. Теперь автомобилистам не нужно ехать в центр, чтобы попасть из одной части города в другую.
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