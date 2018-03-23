На севере Москвы построят крупный ТПУ

Крупный транспортно-пересадочный узел "Петровско-Разумовская" появится на севере столицы в районе одноименной станции метро. По планам городских властей, строительные работы на объекте будут завершены в 2023 году.



Как рассказал глава строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин, транспортная составляющая нового ТПУ "Петровско-Разумовская" должна быть готова в 2021 году. В течение последующего года строители планируют сдать объекты сопутствующей инфраструктуры.



Хуснуллин напомнил: "Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача по формированию единой транспортной системы города, которая должна позволить каждому москвичу быстро и эффективно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, выбирать маршруты движения по своему вкусу". Для достижения этих целей на ключевых точках транспортной системы города и создаются транспортно-пересадочные узлы.

"На базе станции метро "Петровско-Разумовская" будет сформирован один из крупнейших ТПУ столицы, – рассказал Хуснуллин. – Он объединит потоки двух линий метро (Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской), а также линии двух направлений железных дорог".

По словам главы Стройкомплекса, в разработке проекта транспортно-пересадочного узла принимали участие инженеры японской компании Nikken Sekkei. ТПУ "Петровско-Разумовская" будет включать в себя два пассажирских терминала и нескольких крытых пешеходных галерей (они обеспечат пересадку с одного на другой вид транспорта по принципу "сухие ноги").





В рамках проведения строительных работ предусмотрена реконструкция дорог и подъездных путей в районе объекта. Кроме того, в районе появятся паркинги более чем на тысячу машино-мест, а под железнодорожными путями Савеловского направления проложат тоннель.

Хуснуллин сообщил, что уже принято решение о переносе двух железнодорожных платформ Ленинградского и Савеловского направлений. Они расположатся ближе к будущему транспортному узлу, что даст возможность организовать комфортную пересадку между метро, радиальными направлениями железных дорог и будущими московскими центральными диаметрами. Кроме того, в составе ТПУ появится остановка поездов "Сапсан", следующих из Петербурга в Москву.

В перспективе проект предусматривает строительство двух многофункциональных комплексов с торговыми зонами, офисами, апартаментами и гостиницами. Общая площадь объектов превысит 260 тысяч квадратных метров.