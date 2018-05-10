Принц Гарри поселит молодую жену рядом с Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы, которая состоится 19 мая, сменят место жительства. Молодожены переедут в 21-комнатную квартиру.

В настоящее время влюбленные живут по королевским меркам довольно скромно: в коттедже на территории Кенсингтонского дворца. Кстати, там же до свадьбы жили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

После официальной регистрации брака Гарри и Меган переедут в роскошные 21-комнатные апартаменты, в которых раньше жили герцог и герцогиня Глостерские, передает News.com.au. Соседями пары будут родственники Уильям и Кейт со своими детьми.

Известно, что принц Гарри внимательно следил за ходом ремонта в новом доме. По словам близких к королевской семье источников, ему не терпится туда переехать.

Публикация от @meghan_markle 30 Мар 2018 в 4:10 PDT

Примечательно, что для конспирации на территории апартаментов в начале года были посажены хвойные деревья – чтобы скрыть дом от глаз общественности. Как он отделан внутри, монаршая семья тоже держит в секрете.

Напомним, что свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будут только ее подружки и мама. Своего отца, брата Томаса Маркла-младшего, сводную сестру Саманту Грант, племянника Тайлера Дули и его мать Трейси бывшая актриса не позвала.