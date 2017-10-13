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Недвижимость

Спрос на московскую недвижимость растет благодаря ипотеке

Фото: mos.ru
Спрос на столичную недвижимость, после летнего относительного затишья, снова растет. На высокие показатели реализации жилья в 2017 году в первую очередь повлияли рекордно снизившиеся ипотечные ставки, заявил первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев.
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Несмотря на традиционно низкую активность покупателей летом, высокие показатели реализации недвижимости зафиксированы и в 3-м квартале текущего года. Только за июль было заключено более трех с половиной тысяч договоров долевого участия – на 31% выше показателя 2016-го. В августе эти показатели еще более возросли, до 4 636 ДДУ, сообщил журналистам Альберт Суниев.

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По словам замгендиректора "Мосинжпроекта", на высокие показатели спроса в первую очередь повлияли рекордно снизившиеся ипотечные ставки. На начало июля единая базовая ставка по ипотеке составляла 10,4%, минимальная – 8%. Однако уже в августе было зафиксировано очередное снижение базовой ставки по ведущим банкам до 9,5%, минимальной до 7,4% (акция Сбербанка).

Влияние тенденции снижения ипотечных ставок будет актуально и в 4 квартале 2017 года. Так, уже в конце сентября АИЖК объявило о беспрецедентной ставке 6,45%. Это переменная ипотечная ставка, которая пересматривается 1 раз в квартал и зависит от уровня инфляции.

Свое влияние оказали и предоставляемые застройщиками летние скидки. В 3 квартале текущего года их максимальные значения достигли 8-10% на основной объем и 20% на наименее ликвидный объем. Наибольшие скидки были предоставлены в том числе на "зависшие" уже построенные объекты – по причине большего интереса покупателей на объекты со стартовой ценой реализации.

Фото: mos.ru

Благодаря такой активности покупателей по итогам 3 квартала 2017 года совокупный объем предложения на рынке сократился на 0,5% – на конец сентября оно составило 3,402 миллиона квадратных метров. Такая тенденция – в сторону понижения – фиксируется впервые с 1 квартала 2016 года.

Суниев напомнил, что в сентябре 2017 года знаковым событием как для Москвы, так и России в целом стало открытие парка Зарядье. Он отметил, что это может оказать косвенное влияние на повышение стоимости квадратного метра в элитных объектах, расположенных в непосредственной близости от паркового комплекса.

По данным замгендиректора "Мосинжпроекта", объем предложения на вторичном рынке в 3-м квартале продолжал снижаться. Такая тенденция снижения сохраняется в большей части за счет нереализованных лотов с завышенной ценой, которые в итоге снимают с продажи. Что касается показателей спроса, то они также не росли.

Фото: mos.ru

А на первичном рынке объём предложения остается стабильным уже на протяжении 4 месяцев. В первых двух кварталах этого года наблюдался активный рост показателя – +20% по итогам 1 полугодия 2017-го. Однако в 3 квартале снижение количества новых вышедших на рынок объектов, а также рост объема реализованного спроса привели к снижению темпов прироста предложения.

Что же касается стоимости, то средневзвешенная цена на квартиры (без учета элит-класса) в Старой Москве снизилась на 0,8% за квартал, составив на конец сентября 199,2 тысячи руб./м2. Средняя цена предложения в эконом-классе – 112,6 тысячи руб./м2 (-3,5% за квартал), в комфорт-классе – 169,6 тысячи руб./м2 (-1,4% за три месяца), в бизнес-классе – 254,2 тысячи руб./м2 (-1,1% по итогам квартала).

Более существенны ценовые изменения коснулись элитного класса жилья. Здесь за три месяца цена снизилась, по данным Суниева, на 5,2% - составив в среднем 761 тысячу руб./м2.

Автор: Андрей Евлампиев13 октября 2017, 19:05

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