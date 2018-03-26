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Недвижимость

В какие районы придет салатовая ветка Московского метро

Станция "Селигерская". Фото: stroi.mos.ru
Люблинско-Дмитровская – одна из самых динамично развивающихся линий Московского метрополитена. Первый ее участок из центра города до юго-восточных окраин был открыт еще в 1995 году. С тех пор салатовая ветка непрерывно увеличивается. На днях она приросла еще тремя новыми станциями на своем северном радиусе, а уже через несколько лет линия выйдет за МКАД и станет одной из самых длинных в столичной подземке. О настоящем и будущем салатовой ветки – в материале Dni.Ru.

Продолжение: Пройдена половина участка Кожуховской линии под фиолетовой веткой
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Альберт Альфатович Суниев

Альберт Альфатович Суниев

Первый проект Люблинско-Дмитровской линии проектировщики подземки разработали еще в 1970-х годах. Уже тогда планировалось пустить ее с севера на юго-восток города. Южный радиус должен был пройти мимо станции "Люблино" Курского железнодорожного направления, образовав таким образом удобную пересадку на пригородные электрички.

Фактически линию начали строить в 1979 году, когда строители вырыли котлован на месте будущей станции "Селигерская" в Бескудниковском районе. Однако из-за более активной застройки расположенных неподалеку районов Алтуфьево, Бибирево и Отрадное, решено было бросить все силы на северном направлении на строительство Серпуховско-Тимирязевской линии.

Вновь работы на будущей салатовой ветке начались в 1988 году, только на этот раз на южном, Люблинском радиусе. Тогда предполагалось, что линия будет полностью закончена от "Дегунино" до "Зябликово" уже к концу 90-х. Однако все планы спутал распад СССР. Строительство первого участка задержалось на несколько лет и было возобновлено лишь в 1993 году. Наконец, в 1995 году состоялось долгожданное открытие движения от "Чкаловской" до "Волжской".

Палки в колеса строителям вставил августовский дефолт 1998 года. В 1997 году был возведен тоннель от "Чкаловской" до "Трубной", но строительство затормозилось на шесть лет из-за финансовых трудностей. В результате "Трубная" и промежуточная станция "Сретенский бульвар" были открыты в 2007 году. Через три года распахнули свои двери для пассажиров "Достоевская" и "Марьина роща". Северный, Дмитровский радиус начал обретать реальные очертания.

Станция "Петровско-Разумовская". Фото: stroi.mos.ru

Ориентация – Север

Его строительство началось в 2011 году. Город принял решение открывать Дмитровский радиус в два этапа: на первом от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской" с промежуточными станциями "Бутырская" и "Фонвизинская". Пуск участка состоялся в сентябре 2016 года. С вводом нового отрезка Люблинско-Дмитровская линия получила кросс-платформенную пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую на станции "Петровско-Разумовская".

А буквально на днях – 22 марта 2018 года – открылся долгожданный участок Люблинско-Дмитровской линии от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Он включает в себя три станции: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Благодаря открытию нового отрезка, более 450 тысяч жителей столицы получили метро в пешей доступности. Теперь они могут сэкономить на поездках до 30 минут в день. Кроме того, на 15% разгрузился перегон "Петровско-Разумовская" – "Тимирязевская" серой ветки, а количество пассажиров на станции Московского центрального кольца (МЦК) "Окружная" выросло на 10%.

Фото: stroi.mos.ru

Особенности новых станций

Станция "Окружная" находится на пересечении Локомотивного и 3-го Нижнелихоборского проездов около платформы Савеловского железнодорожного направления с одноименным названием. Пассажиропоток запланирован на уровне 97 тысяч человек в сутки, а в утренние и вечерние часы пик – более 12 тысяч человек в час.

Интерьеры станции отсылают к располагающемуся неподалеку Савеловскому направлению, образ железнодорожной платформы воссоздали посредством пяти линий светильников на потолке. В отделке использован гранит черных и серых тонов, а также белый и бежевый мрамор с вкраплениями.

Станция "Окружная". Фото: stroi.mos.ru

Станция "Верхние Лихоборы" располагается на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара, это самая отдаленная от центра станция глубокого заложения – 65 метров. Для сравнения - следующая за "Верхними Лихоборами" "Окружная" залегает на глубине 20 метров. Станция будет принимать 80 тысяч человек в сутки, а в утренние и вечерние часы пик – не менее 10 тысяч пассажиров в час.

Неподалеку от "Верхних Лихобор" расположится электродепо, где смогут ночевать 32 состава по 8 вагонов. В нем будет создано полторы тысячи рабочих мест. По сути это целый завод с современным оборудованием и всем необходимым для ремонта подвижного состава.

Фото: stroi.mos.ru

И, наконец, "Селигерская" – самая северная на сегодняшний момент станция салатовой ветки. Расположенная на оживленном пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе, "Селигерская" будет принимать до 100 тысяч пассажиров в сутки, а в часы пик – около 6,7 тысячи человек.

Благодаря сводчатым потолкам над платформой и кассовыми залами, у пассажира возникает ощущение воздушности. Архитекторы "Селигерской" применили так называемый принцип перетекающего пространства, которое расширяется по пути следования человека.

На базе "Селигерской" до конца 2020 года появится один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов. По словам заместителя генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберта Суниева, город уже определил инвестора, который займется реализацией проекта.

В составе ТПУ появится автостанция, которая будет обслуживать как междугородние, так и международные автобусные рейсы. Также в рамках пересадочного узла будут построены парковочные пространства для личного транспорта и стоянка такси.

"Кроме того, в составе ТПУ планируется построить крупный многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатрами, кафе и ресторанами", – добавил Суниев. Строители реконструируют прилегающие улицы и возведут новые подъезды.

Фото: stroi.mos.ru

Плюс две

На этом развитие Люблинско-Дмитровской линии не закончится. От "Селигерской" салатовая ветка пойдет дальше. К 2022 году на ней появятся две новые станции: "Улица 800-летия Москвы" и "Дмитровское шоссе" ("Лианозово"). По словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, в настоящее время ведется проектирование и строительство отрезка. Участок протянется на 3,7 километра.

Благодаря этим станциям разгрузится Дмитровское шоссе, улучшится транспортное обслуживание населения сразу нескольких столичных районов: Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, а также Бескудниковский. Снизится нагрузка и на существующие там пересадочные узлы. Из-за уменьшения интенсивности транспортного движения улучшится и экологическая ситуация.

Станция "Улица 800-летия Москвы" появится на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Метро в шаговой доступности получат около 90 тысяч местных жителей, еще 95 тысяч пассажиров будут подъезжать к станции на наземном транспорте.

В свою очередь, "Лианозово" расположится практически у МКАДа. В перспективе здесь планируется организовать транспортно-пересадочный узел , где пассажиры смогут пересесть на электрички Савеловского железнодорожного направления.

За кольцом

Финальная точка развития северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии – станция "Физтех" в поселке Северный, который располагается за МКАД. Станция появится рядом со строящимся комплексом Московского физико-технологического института (МФТИ).

Фото: stroi.mos.ru

Сейчас в Северном проживают немногим более 32 тысяч человек, еще почти 15 тысяч – работают в районе. Здесь ведется активное жилищное строительство, поэтому в перспективе численность населения Северного может возрасти до 80 тысяч человек, а количество работающих, в том числе связанных с МФТИ, превысит 50 тысяч.

Станция "Физтех" разгрузит наземный общественный транспорт, снизит нагрузку на основную магистраль района – Дмитровское шоссе. Благодаря появлению станции метро время поездки до центра города для жителей Северного сократится на 15 минут.

Ударными темпами

Последние семь лет Московский метрополитен развивается стремительными темпами. В 2016 году столичная подземка перешагнула отметку в 200 станций. В прошлом году состоялось открытие отрезка Люблинской-Дмитровской линии от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской".

Одновременно с продлением "салатовой" ветки продолжаются работы на участке Калининско-Солнцевской линии, которая будет продлена от "Раменок" до "Рассказовки" уже этим летом. На линии появятся семь новых станций – "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Автор: Иван Поляков26 марта 2018, 15:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Московский метрополитен празднует 80-летие

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