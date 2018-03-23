Три новых станции метро заметно разгрузят север Москвы

Открывшимися станциями Люблинско-Дмитровской линии будут пользоваться жители шести районов. "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная" облегчат поездки по городу 450 тысячам человек, сообщил на сдаче в эксплуатацию нового участка салатовой ветки мэр Москвы Сергей Собянин.



Торжественное открытие пассажирского движения по новому, северному участку Люблинско-Дмитровской ветки прошло накануне, 22 марта. Участие в церемонии принял столичный градоначальник, который отметил, что город становится еще комфортнее. По его словам, участок от станции "Петровско-Разумовская" до "Селигерской" улучшит транспортную доступность для сотен тысяч жителей севера города.



Сергей Собянин отметил также, что на сданном в эксплуатацию отрезке салатовой линии будут курсировать современные поезда. Сдача очередных станций метро, подчеркнул мэр Москвы, не означает, что строительство метро на севере прекратится. Он сообщил, что уже планируется прокладка подземки дальше, до районов Лианозово и Северный.

Строительство северной части Люблинско-Дмитровской линии началось по просьбам местных жителей в 2011 году и полностью было завершено в марте 2018-го. За это время были проложены тоннели и шесть станций, которые возводились в сложнейших горно-геологических условиях: в плывуне на средней глубине 60 метров.





"Очень тяжелая была проходка, в основном работали вручную, были сложные геологические условия, возникали проблемы, связанные с освобождением участков, – рассказал об условиях работы метростроевцев Собянин. – Один Петровско-Разумовский рынок чего нам стоил. Тем не менее шаг за шагом, станция за станцией мы реализовали этот сложнейший проект".

После сдачи очередного участка московского метро мэр столицы вручил благодарности от своего имени тем, кто сделал возможным приход подземки в новые районы города. Градоначальник отметил непростой труд людей, подаривших москвичам новые станции. "Они героически преодолели все трудности и линию построили. Спасибо им", – сказал Сергей Собянин.





Напомним, запуск шести станций салатовой линии метрополитена проводился в два этапа. В сентябре 2016 года открылся участок "Марьина Роща" — "Петровско-Разумовская" с пересадкой на станцию "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской линии. В марте 2018-го открылся участок "Петровско-Разумовская" – "Селигерская", включающий также станции "Окружная" и "Верхние Лихоборы".

Благодаря этому, у жителей Дмитровского и Северного районов сократилась время на дорогу к метро и время поездок по городу (примерно на 20 минут). Одновременно на 15% разгрузился перегон "Петровско-Разумовская" — "Тимирязевская" серой ветки, а количество пассажиров на станции МЦК "Окружная" выросло на 10%.