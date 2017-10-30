В Москве появятся новые линии метро

Решения о строительстве новых радиальных линий Московского метрополитена будут приняты летом следующего года. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

По его словам, возможность строительства новых радиальных участков подземки закладывается сегодня при возведении Третьего пересадочного контура (ТПК) – фактически второго кольца московского метро. "Решение о сроках, количестве станций и маршрутах новой линии будет принято летом следующего года", – сказал Хуснуллин.

Новые линии – это более 40 километров тоннелей и примерно 18 новых станций. Глава столичного стройкомплекса отметил, что речь идет о возведении радиальных участков подземки от станций Третьего пересадочного контура "Хорошевская", "Нижегородская улица" и "Улица Новаторов".

В частности, от "Хорошевской" метро пойдет в Рублево-Архангельское. Планируется, что проектировать и возводить этот участок будут уже после 2021 года. Кроме того, в будущем подземка придет в Троицк, расположенный в центре Новой Москвы.





Что касается станции "Нижегородская улица", то новая ветка он нее может пойти в восточном направлении. Вместе с тем Марат Хуснуллин отметил, что о конечной станции нового участка от "Нижегородской улицы" говорить еще рано. "Для нас важно заложить техническую возможность строительства, а конкретная трасса линии и количество новых станций будут определяться позднее, после 2025 года", – подчеркнул руководитель столичного стройкомплекса.





Также рассматривается возможность продления Люблинско-Дмитровской линии. Уже в этом году салатовая ветка прирастет станциями "Окружная", "Селигерская" и "Верхние Лихоборы", в 2020-м на ней появятся "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово". В дальнейшем планируется вывести линию за МКАД до поселка Северный.

Всего в составе Третьего пересадочного контура будет 31 станция, общая длина линии составит 67 километров. ТПК существенно разгрузит станции внутри первого кольца в центре города, а также предоставит пассажирам метрополитена новые удобные возможности для пересадки на другие направления. Новый контур подземки будет интегрирован с Московским центральным кольцом (МЦК). Всего запланирована 21 пересадка.

Последние семь лет Московский метрополитен развивается стремительными темпами. В прошлом году столичная подземка перешагнула отметку в 200 станций.

Весной этого года состоялось долгожданное открытие участка Калининско-Солнцевской линии от "Парка Победы" до "Раменок", а также отрезка Люблинско-Дмитровской линии от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской". В ближайшее время метро должно прийти в районы Солнцево и Новопеределкино.

