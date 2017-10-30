В Москве появятся новые линии метро
По его словам, возможность строительства новых радиальных участков подземки закладывается сегодня при возведении Третьего пересадочного контура (ТПК) – фактически второго кольца московского метро. "Решение о сроках, количестве станций и маршрутах новой линии будет принято летом следующего года", – сказал Хуснуллин.
Новые линии – это более 40 километров тоннелей и примерно 18 новых станций. Глава столичного стройкомплекса отметил, что речь идет о возведении радиальных участков подземки от станций Третьего пересадочного контура "Хорошевская", "Нижегородская улица" и "Улица Новаторов".
В частности, от "Хорошевской" метро пойдет в Рублево-Архангельское. Планируется, что проектировать и возводить этот участок будут уже после 2021 года. Кроме того, в будущем подземка придет в Троицк, расположенный в центре Новой Москвы.
Что касается станции "Нижегородская улица", то новая ветка он нее может пойти в восточном направлении. Вместе с тем Марат Хуснуллин отметил, что о конечной станции нового участка от "Нижегородской улицы" говорить еще рано. "Для нас важно заложить техническую возможность строительства, а конкретная трасса линии и количество новых станций будут определяться позднее, после 2025 года", – подчеркнул руководитель столичного стройкомплекса.
Также рассматривается возможность продления Люблинско-Дмитровской линии. Уже в этом году салатовая ветка прирастет станциями "Окружная", "Селигерская" и "Верхние Лихоборы", в 2020-м на ней появятся "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово". В дальнейшем планируется вывести линию за МКАД до поселка Северный.
Всего в составе Третьего пересадочного контура будет 31 станция, общая длина линии составит 67 километров. ТПК существенно разгрузит станции внутри первого кольца в центре города, а также предоставит пассажирам метрополитена новые удобные возможности для пересадки на другие направления. Новый контур подземки будет интегрирован с Московским центральным кольцом (МЦК). Всего запланирована 21 пересадка.
Последние семь лет Московский метрополитен развивается стремительными темпами. В прошлом году столичная подземка перешагнула отметку в 200 станций.
Весной этого года состоялось долгожданное открытие участка Калининско-Солнцевской линии от "Парка Победы" до "Раменок", а также отрезка Люблинско-Дмитровской линии от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской". В ближайшее время метро должно прийти в районы Солнцево и Новопеределкино.
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