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Недвижимость

На первом участке большого метрокольца появятся 4 ТПУ

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Пассажиры столичного метрополитена смогут воспользоваться четырьмя транспортно-пересадочными узлами (ТПУ), которые появятся на станциях открывшегося недавно первого участка Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
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Кроме действующего хаба на станции "Деловой центр", транспортно-пересадочные узлы будут созданы также на "Шелепихе", "Хорошевской" и "ЦСКА". "Технологическая часть ТПУ фактически подготовлена к открытию станций, благоустройство, в том числе, высадку деревьев планируем полностью завершить с наступлением теплой погоды", – сказал он.

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Большая кольцевая линия метро открылась для пассажиров

 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

ТПУ, который появится на базе "ЦСКА" станет фактически продолжением парка, который разобьют на Ходынском поле. Рядом с северным вестибюлем метро будет построено здание общественно-делового центра с подземным парковочным пространством.

На транспортно-пересадочном узле "Хорошевская", который объединит большое метрокольцо и Таганско-Краснопресненскую (фиолетовую) ветку подземки, появится перехватывающий паркинг. При этом в пешей доступности находится станция Московского центрального кольца (МЦК) "Хорошево".

"Коммерческая часть транспортного узла предусматривает возведение многофункционального торгового комплекса и административно-делового центра", – рассказал Хуснуллин. По его словам, город уже нашел инвестора по результатам открытого электронного конкурса.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В свою очередь, благодаря ТПУ "Шелепиха" пассажиры подземки смогут совершить комфортную пересадку на одноименную станцию МЦК. Здесь же появятся остановки наземного транспорта. Кроме того, в пешей доступности расположена железнодорожная станция Смоленского направления "Тестовая". В дальнейшем на базе транспортно-пересадочного узла будет возведен многофункциональный комплекс с офисами, апартаментами и торговой функцией.

Напомним, что 26 февраля в столичной подземке появилась еще одна линия – Большая кольцевая. Название для нее выбрали сами москвичи на портале "Активный гражданин". Пассажирское движение запустил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Открытие первого участка большого метрокольца он назвал историческим событием. "Это одна из крупнейших линий метро в мире. Она разгрузит действующую Кольцевую и радиальные линии", – сказал Собянин.

Фото: stroi.mos.ru

Участок длиной 10,5 километра включает пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Он улучшит транспортную ситуацию в прилегающих к нему районах севера и северо-запада столицы. В их числе – деловой центр "Москва-Сити", районы Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский.

В перспективе от БКЛ планируется развитие новых радиальных направлений метро. Это строящаяся Кожуховская линия, которая свяжет большое метрокольцо с Некрасовкой, также будет построена Рублево-Архангельская линия от станции БКЛ "Улица Народного ополчения", а от "Улицы Новаторов" метро протянется до Троицка в Новой Москве.

Подземка придет и в Восточное и Западное Бирюлево, а также в Щербинку – участок в эти районы протянется от станции большого кольца "Кленовый бульвар". "Благодаря строительству этих линий доступ к метро получат жители 16 районов Москвы", – подчеркнул Хуснуллин.

Автор: Иван Поляков27 февраля 2018, 16:16

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