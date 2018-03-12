Платформу "Новохохловская" откроют в сентябре 2018 года

Столичные строители продолжают возведение платформы "Новохохловская" Курского железнодорожного направления, которая располагается у одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК). По словам главы городского стройкомплекса Марата Хуснуллина, работы идут хорошими темпами.



"В целях интеграции Курского направления МЖД (Московской железной дороги. – Прим. ред.) с МЦК мы вместе с коллегами из РЖД строим новую платформу для электричек с пассажирским терминалом", – отметил он. Хуснуллин подчеркнул, что продолжаются работы по монтажу металлических конструкций конкорса, а также устройству контактной сети. Планируется, что пассажиры смогут воспользоваться платформой в начале нового учебного года.

Руководитель столичного стройкомплекса добавил, что в рамках реализации проекта будет построен крытый переход. Он позволит организовать пересадку с Курского железнодорожного направления на Московское центральное кольцо, а также на другие виды общественного транспорта.

Интеграция МЖД и МЦК снизит нагрузку на Курский вокзал, на железнодорожную платформу "Царицыно", а также на станции метро "Курская" и "Царицыно".





Ранее глава стройкомплекса Москвы рассказал, что интеграция железнодорожных направлений с МЦК идет по восьми направлениям. Все крупные пересадочные узлы будут открыты к концу этого года.

Помимо "Новохохловской", ведутся активные работы по сооружению железнодорожной платформы у станции Московского центрального кольца "Окружная". "Это будет крупный транспортно-пересадочный узел. Здесь планируется построить дополнительные терминалы для пассажиров, при этом коммерческой застройки в составе ТПУ не будет", – сказал Хуснуллин.

