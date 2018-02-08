Виллу Грудинина на элитном испанском курорте показали на видео

Испанскую виллу Павла Грудинина сняли на видео. Авторы утверждают, что дом записан на сына кандидата в президенты от КПРФ.

Трехэтажная вилла расположена на улице Pompeu Fabra в городе Салоу, в двух километрах от Барселоны. Популярный у российских миллиардеров курорт известен очень высокими ценами на недвижимость. Дом Грудининых, согласно документам, стоит 781 тысячу евро – около 54 миллионов рублей.

Авторы расследования – Telegram-канал "Клубничный магнат" – представляют свидетельства того, что виллу приобрели 26 сентября 2017 года на имя Антона Грудинина – сына кандидата в президенты России. Антон - начальник отдела аренды в совхозе, который возглавляет его отец. Он же вместе с Павлом Грудининым является соучредителем компании "ТТ "Девелопмент", которая занимается сделками по продаже и аренде совхозной земли коммерческим структурам.

После одной из таких сделок и был приобретен испанский домик. Компания Грудининых продала группе IKEA участок за 74 миллиона рублей. А буквально через несколько дней отец с сыном сделали себе подарок на испанском побережье, пишет Ura.ru.

При этом, напоминают авторы видео, Грудинин в рамках избирательной кампании постоянно подчеркивает, что никаких дивидендов не поучает – все деньги тратятся на социалку и улучшение условий жизни работников совхоза. По словам кандидата, он и остальные топ-менеджеры предприятия живут в тех же домах, что и рядовые сотрудники. Однако панельные многоэтажки не выдерживают сравнения с виллой на испанском курорте.

Напомним, Павел Грудинин от КПРФ и Владимир Жириновский от ЛДПР первыми получили в Центризбиркоме удостоверения кандидатов в президенты России. Они представляют парламентские политические силы и освобождены от сбора подписей.

Необходимое число "автографов" избирателей представил самовыдвиженец Владимир Путин, действующему президенту также вручили кандидатское удостоверение. Подписи в Центризбирком предоставили также Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Ксения Собчак от "Гражданской платформы" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".