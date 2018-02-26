Большая кольцевая линия метро открылась для пассажиров
Запуск первого участка большого метрокольца московский градоначальник назвал историческим событием. "Это одна из крупнейших линий метро в мире. Она разгрузит действующую Кольцевую и радиальные линии", – сказал Собянин.
Он также поблагодарил метростроителей, которые, как ранее отметил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, ведут тяжелейшую работу в условиях плотно застроенного города с огромным количеством коммуникаций. "Впереди – еще более сложная задача. В течение четырех – пяти лет мы должны построить всю кольцевую линию и сделать транспорт Москвы современным и комфортным", – добавил мэр.
Первый участок большого метрокольца включает пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Его длина более 10 километров.
Новый отрезок столичной подземки значительно улучшит транспортную ситуацию в прилегающих к нему районах севера и северо-запада столицы. В их числе деловой центр "Москва-Сити", районы Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский.
Несмотря на то, что все станции БКЛ строились по типовому проекту, у каждой из них есть свои отличительные особенности. Так, главной архитектурной "фишкой" названной в честь именитого московского клуба станции "ЦСКА" являются бронзовые скульптуры спортсменов: футболиста, баскетболиста, лыжника и хоккеиста.
Прообразом для этих композиций стали выдающиеся члены клуба. Среди них футболист Всеволод Бобров, действующий капитан хоккейной команды "ЦСКА" Денис Денисов, баскетболист Виктор Хряпа и лыжник Николай Панкратов. Все фигуры выполнены в динамике. Высота каждой из них составляет почти пять метров.
Всего Большая кольцевая линия будет состоять из 31 станции, ее длина после соединения всех участков составит 69 километров.
Это крупнейший проект в истории отечественного метростроения и один из самых масштабных в международной практике.
После окончания строительства БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире. Сейчас пальму первенства удерживает второе кольцо пекинской подземки, длина которого составляет 57 километров.
БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные направления на расстоянии около 10 километров от действующего кольца. Это позволит разгрузить как станции самой кольцевой линии, так и те, которые расположены внутри нее. Отпадет необходимость ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую.
В среднем экономия времени пассажиров в пути составит от 20 до 30 минут.
Кроме того, станции БКЛ – мелкого заложения. Это значит, что пассажирам не придется тратить много времени на спуск и подъем.
На Большой кольцевой линии запланировано 19 пересадок на другие участки метро, а на четырех станциях пассажиры могут перейти на Московское центральное кольцо (МЦК). Кроме того, будут созданы пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры – "Подольск – Нахабино", "Одинцово - Лобня", а также 11 пересадок на радиальные железнодорожные направления.
Запланировано создание большого количества транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на Большой кольцевой линии. Крупнейшими из них станут "Деловой центр", "Нижняя Масловка", "Нижегородская", "Улица Новаторов" и другие.
Реализация проекта БКЛ позволит построить новые линии подземки. "Сегодня при строительстве Большой кольцевой линии мы закладываем возможность строительства новых ответвлений в те районы, в которых сегодня еще нет метро", – сказал Марат Хуснуллин.
Так, от станции "Улица Новаторов" юго-западного участка БКЛ пойдет линия в Новую Москву, от станции "Улица Народного Ополчения" – в Рублево-Архангельское. Кроме того, разрабатываются проекты участков в районы Восточное и Западное Бирюлево и в Щербинку.
Стоит отметить, что первые идеи строительства второй кольцевой линии Московского метрополитена относятся еще к 1985 году. Однако из-за недостатков ресурсов реализацию пришлось отложить. В долгом ящике проект пролежал целых 25 лет. В 2011 году долгожданное решение о начале строительства Большого метрокольца принял мэр Сергей Собянин, работы начались в ноябре того же года.
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