Когда москвичи прокатятся по большому метрокольцу

Он осмотрел ход работ по строительству одной из станций первого пускового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) – "Хорошевская". Вблизи нее появится транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой.

По словам Хуснуллина, отделка станции и благоустройство прилегающей территории находятся на финальной стадии. "Я надеюсь, что в конце февраля линия поедет с пассажирами", – сказал глава стройкомплекса Москвы.

Он отметил, что всего на строительстве первого участка БКЛ заняты 3,8 тысячи человек. Однако работы развернуты не только на отрезке от "Делового центра" до "Петровского парка", но и на других участках нового метрокольца. Под землей прокладывают тоннели восемь проходческих комплексов, еще пять щитов находятся в готовности на стройплощадках.

В состав Большой кольцевой линии войдут и три станции действующей ветки подземки – Каховской. Это "Каширская", "Варшавская" и "Каховская". По словам Хуснуллина, они будут реконструированы и приспособлены под новый контур.

"Станции строились много лет назад, они требуют полной модернизации", – отметил глава столичного стройкомплекса.

Власти Москвы также прорабатывают вопросы интеграции БКЛ с существующими ветками и железнодорожными путями. "Пересмотрим пассажиропоток в связи с развитием Московских центральных диаметров. Это новая дополнительная задача, которую мы реализуем", – подчеркнул столичный чиновник.

Большая кольцевая линия включает 31 станцию и 68 километров линий. Она позволит пассажирам метрополитена значительно сократить время на дорогу. Не нужно будет ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую. В среднем экономия времени составит 20-30 минут.

Также продолжится работа по интеграции с железными дорогами восьми станций Московского центрального кольца (МЦК). Пассажиры пригородных поездов смогут пересесть на него, не доезжая до вокзалов в центре города.

В планах московских строителей на этот год и запуск участка Люблинско-Дмитровской линии от "Окружной" до "Селигерской". "На "Окружной" получим крупный транспортно-пересадочный узел: здесь объединим метро, Московское центральное кольцо, железные дороги и участок Северо-Восточной хорды", – пояснил Хуснуллин.

Рассказал глава московского стройкомплекса и о других знаковых для города объектах. Так, полным ходом продолжается реконструкция спорткомплекса "Лужники". К примеру, ледовый дворец "Кристалл" и бассейн с раздвижной крышей примут первых посетителей в 2019 году, а в 2020 году окончится сооружение большого теннисного центра на 25 кортов.

Важным объектом является и центр художественной гимнастики. "Его мы планируем закончить к концу 2018 года, работы идут по графику. Там очень хороший уровень подготовки, красивейший дизайн, крыша в виде волнообразной ленточки. Это центр мирового уровня", – сказал Хуснуллин. Кроме того, к Чемпионату мира по футболу будет открыта канатная дорога, которая свяжет "Лужники" и Воробьевы горы.

Другой знаковый объект – концертный зал в парке "Зарядье". Его планируется открыть уже к лету этого года, отметил руководитель городского стройкомплекса.

По его словам, проведены испытания акустики объекта, завершен монтаж металлоконструкций трансформируемых зрительских мест большого зала. "Они проверены в работе – опробованы в движении. Также полностью смонтированы конструкции оркестровой ямы, завершена установка подъемов в малом зале комплекса, световой техники", – пояснил Хуснуллин. Весной строители приступят к монтажу уникального органа из Германии.

Затронул столичный чиновник и тему реновации. Один из кварталов для переселенцев из ветхого жилья будет построен в районе станции "Мневники" Большого метрокольца. "До конца этого года будет разработана проектная документация, после чего начнется строительство", - сказал Хуснуллин. Площадь жилья составит порядка 180 тысяч квадратных метров.