В "Лужниках" появится центр художественной гимнастики

Новый центр художественной гимнастики появится в спорткомплексе "Лужники". Его планируется открыть уже в текущем году, сообщил Марат Хуснуллин, возглавляющий строительный комплекс столицы. По его словам, после завершения всех работ спортивный объект сможет принимать соревнования самого высокого уровня, включая международные.



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