Москва ставит рекорды в строительстве метро и дорог

Москва поставила новый рекорд в сфере строительства. По итогам 2017 года в городе построено и реконструировано 124 километра дорог, 37 мостов, тоннелей и эстакад, а также 30 пешеходных переходов.

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Как сообщил на итоговом заседании московского правительства глава стройкомплекса Марат Хуснуллин, среди знаковых дорожных объектов, введенных в этом году – завершение реконструкции Щелковского шоссе, строительство развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей, окончание первого этапа реконструкции Калужского шоссе, а также ввод ряда участков Северо-Западной и Северо-Восточной хорд.

"С 2011 года в Москве реконструировано и построено 667 км дорог, 199 мостов, тоннелей и эстакад, а также 190 пешеходных переходов. Фактически за семь лет протяженность московских дорог выросла на 16%", – добавил Хуснуллин.

Он также сообщил, что в этом году в столице построено 20 километров линий и девять станций метро. Некоторые участки метро находятся в высокой степени готовности.

"На завершающем этапе по строительству участка Люблинско-Дмитровской линии метро до станции "Селигерская", а также Калининско-Солнцевской линии до станции "Рассказовка", - сказал заммэра.





По его словам, до конца 2021 года в Москве планируется построить 137 километров линий метро, 60 новых станций и восемь электродепо.

"За последние семь лет протяженность линий метро в Москве уже выросла на 30%. А по завершению запланированных работ, фактически, протяженность линий метро вырастет в Москве в два раза", – сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, что в начале 2017 года был введен в эксплуатацию участок Калининско-Солнцевской линии метро до станции "Раменки", а в ближайшее дни планируется открытие станции "Ховрино" Замоскворецкой линии. Также завершено строительство первого участка Третьего пересадочного контура от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк", в сентябре состоялся технический пуск, сейчас идет его обкатка.



