В Москве строятся 80 километров линий метро

В Москве в настоящее время строятся 80 километров тоннелей подземки, в работе задействованы 33 тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК). Об этом сообщил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.



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"У нас высокие темпы строительства метро: в Москве строится порядка 80 километров тоннелей. Только на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро одновременно работают семь щитов", – отметил он. По словам Хуснуллина, на возведении подземки в Москве заняты около 50 тысяч рабочих, инженеров и проектировщиков.

Глава стройкомплекса столицы подчеркнул, что уже в ближайшее время для пассажиров откроется первый участок Большой кольцевой линии метро (Третий пересадочный контур) от "Делового центра" до "Петровского парка". Также за год в столице построят "Нижнюю Масловку" и станции на участке от "Рубцовской" до "Нижегородской". Другие три станции большого метрокольца – "Ржевская", "Стромынка" и "Шереметьевская" – заработают на рубеже 2019-2020 годов.





Большая кольцевая линия – новый пересадочный контур столичной подземки. Он включает 31 станцию и 67 километров линий. Большое метрокольцо пройдет по окраинам города и соединит радиальные направления московского метро. Благодаря этому время в пути для пассажиров сократится на 20-30 минут.

Последние семь лет Московский метрополитен развивается стремительными темпами. В 2016 году столичная подземка перешагнула отметку в 200 станций. Весной прошлого года состоялось долгожданное открытие участка Калининско-Солнцевской линии от "Парка Победы" до "Раменок", а также отрезка Люблинско-Дмитровской линии от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской".

В ближайшие месяцы метро придет в районы Солнцево и Новопеределкино. Кроме того, на 2018 год запланировано открытие Кожуховской линии, которая соединит юго-восточные районы столицы с центром города.

