Строительство первых домов для переселенцев по программе реновации на стартовых площадках начнется в следующем году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Список стартовых площадок для строительства новых домов планируем утвердить уже в начале октября. После этого будет разработана необходимая градостроительная документация, и уже в следующем году мы приступим к возведению первых домов", – пояснил глава столичного стройкомплекса, комментируя открывшийся на ВДНХ павильон с шоу-румами квартир, которые планируется строить по программе реновации.



По словам заместителя мэра, в настоящее время завершается проработка почти 300 стартовых площадок. "С этих площадок стартует переселение так называемой "первой волны". По нашим оценкам в нее войдет около 20% всего объема программы", – цитирует Хуснуллина "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что сейчас ведется подготовка и согласование адресного перечня 323 стартовых площадок для программы реновации жилищного фонда с потенциалом строительства 5,8 млн кв. м недвижимости, в том числе 237 первоочередных площадок. В ходе подготовки программы планируется разработать 142 проекта планировки территории на 301 квартал, в том числе 99 первоочередных проектов на 228 кварталов.Строительство домов по программе реновации начнется в 2018 году

Строительство первых домов для переселенцев по программе реновации на стартовых площадках начнется в следующем году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин комментируя ИА "Интерфакс" открывшийся на ВДНХ павильон с шоу-румами квартир, которые планируется строить по программе реновации.

"Список стартовых площадок для строительства новых домов планируем утвердить уже в начале октября. После этого будет разработана необходимая градостроительная документация, и уже в следующем году мы приступим к возведению первых домов", – пояснил Марат Хуснуллин.

По словам заместителя мэра, в настоящее время завершается проработка почти 300 стартовых площадок. "С этих площадок стартует переселение так называемой "первой волны". По нашим оценкам в нее войдет около 20% всего объема программы", – отметил глава Стройкомплекса.

Ранее сообщалось, что сейчас ведется подготовка и согласование адресного перечня 323 стартовых площадок для программы реновации жилищного фонда с потенциалом строительства 5,8 млн кв. м недвижимости, в том числе 237 первоочередных площадок. В ходе подготовки программы планируется разработать 142 проекта планировки территории на 301 квартал, в том числе 99 первоочередных проектов на 228 кварталов.