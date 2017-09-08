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Недвижимость

Второе кольцо столичной подземки готовится к запуску

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Совсем скоро в Москве откроется первый участок Третьего пересадочного контура (ТПК) – нового кольца столичной подземки, которое разгрузит метро в центре города и позволит сэкономить пассажирам время в пути. В пятницу, 8 сентября, мэр столицы Сергей Собянин принял участие в техническом пуске первого отрезка второго кольца от "Делового центра" до "Петровского парка".
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По словам столичного градоначальника, эти станции будут востребованы: почти каждой из них будут пользоваться около 300 тысяч пассажиров. "ТПК... разгрузит радиальные направления метрополитена, железнодорожные пригородные направления, Кольцевую линию метро, создаст новые возможности для транспортного обслуживания москвичей", – сказал Собянин.

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Первый участок Третьего пересадочного контура со станциями "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк" будет открыт уже в этом году, спустя несколько месяцев после технического пуска. Его длина составит более 10 километров. В настоящий момент все работы на этом участке находятся в завершающей стадии.

Так, станция "Петровский парк" уже готова, однако на поверхности продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории. Уже совсем скоро сюда придут первые пробные поезда, а затем станцией смогут воспользоваться пассажиры. Ожидается, что "Петровский парк" будет одной из самых востребованных станций на первом участке. Еще бы, ведь она соединит районы Ленинградского шоссе и "Москвы-Сити" – не только деловые центры столицы, но и районы с крупными жилыми массивами.

Фото: dni.ru

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Почти готова к открытию и "Шелепиха", расположенная в одном из самых динамично развивающихся локаций столицы – "Большом Сити". Строители на станции завершают работы по электрике и благоустройству прилегающей территории. Как отметил ранее глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, завершить все работы планируется уже в сентябре.

При этом тестировать энергооборудование на новом участке ТПК метростроители начали еще в начале августа. Пуско-наладочные работы на на линии от "Делового центра" до "Петровского парка" планируется завершить в октябре-начале ноября. Тогда же, как ожидается, по первому участку Третьего пересадочного контура будет запущено пассажирское движение. Для того, чтобы все работы были сделаны в срок, и москвичи получили долгожданные станции уже к концу этого года, на первом участке ТПК трудятся несколько тысяч человек.

Фото: dni.ru

А к концу следующего года ТПК подрастет еще несколькими станциями: "Рубцовская", "Лефортово", "Авиамоторная" будут располагаться на восточном участке нового кольца, а "Нижняя Масловка" – на северном. Работы на этих участках идут круглосуточно, со строгим соблюдением графика. Как отметил Марат Хуснуллин, на отрезке от "Рубцовской" до "Авиамоторной" были некоторые проблемы с выносом коммуникаций, поскольку на последней располагалась тяговая электроподстанция Мосгортранса.

Строителям Третьего пересадочного контура приходится работать в условиях плотно застроенного города с огромных количеством всевозможных коммуникаций. Это очень технологичная работа, которая по некоторым направлениям может вестись только ночью, да и то лишь в короткие промежутки. Метростроевцы должны действовать максимально точно и аккуратно: недопустима ошибка даже в сантиметре.


Несмотря на столь непростые условия, работы на восточном участке второго кольца метро идут в активном темпе. Так, в середине августа шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Анастасия" завершил проходку правого тоннеля до "Лефортово". Тоннелепроходческий щит (Herrenknecht S-771) начал строительство правого тоннеля еще в августе прошлого года. А спустя несколько месяцев левый тоннель начал строить ТПМК "Альмира" (Herrenknecht S-772). Участок, который предстояло пройти механизированным комплексам, составлял 1150 метров.

Помимо "Анастасии" и "Альмиры" над сооружением нового кольца столичной подземки трудятся и другие тоннелепроходческие щиты. Один из них – "София" (Herrenkneht S-770) – в августе начал проходку в сторону "Стромынки", которая расположится на Сокольнической площади рядом с действующей станцией "Сокольники" на одноименной линии. "Софии" предстоит пройти 2500 метров.

От "Стромынки" будет тянуться северный участок Третьего пересадочного контура. На нем также будут располагаться станции "Шереметьевская" и "Ржевская". Открыть участок планируется в 2019 году. С его постройкой полностью будет готово северное полукольцо ТПК.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

После этого начнет строиться участок южного полукольца. Так, длина юго-восточной части контура со станциями "Каширская", "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики" и "Нижегородская" составит 11,5 километра.

Последним будет построен юго-западный участок второго кольца подземки от "Каширской" до "Мневников". Он включит в себя станции "Каховская", "Севастопольский проспект", "Воронцовская", "Улица Новаторов", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевское шоссе", "Давыдково", "Можайская" и "Терехово". Таким образом, Третий пересадочный контур замкнется в огромное метрокольцо.

В настоящий момент идет подготовка строительных площадок этих станций, а также проводится конкурс на строительство этого участка. Так, максимальная цена контракта на строительство станций "Мневники", "Можайская и "Давыдково", а также двух тупиков составит 38,5 миллиарда рублей. Итоги конкурса будут подведены в начале октября 2017 года. Юго-западный участок второго метрокольца значительно улучшит транспортную доступность жителей районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Можайский, Фили-Давыдково.

Стоит отметить, что именно на этом отрезке будет применен так называемый "испанский метод" строительства подземки. Его суть в том, вместо двух прокладывается один тоннель. При таком подходе поезда движутся рядом друг с другом в противоположных направлениях в одном тоннеле. Это не только снизит стоимость строительства, но и сократит сроки возведения новых линий подземки. Планируется, что таким способом будет построен участок от "Мневников" до "Аминьевского шоссе".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Третий пересадочный контур – самый масштабный проект столичной подземки за последнее время. Его протяженность составит более 60 километров. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, полностью запустить движение по ТПК планируется в 2020-2021 годах.

Второе кольцо будет пересекаться с радиальными направлениями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом (МЦК) в 20 точках, а с семи станций можно будет пересесть на электрички пригородного пассажирского железнодорожного транспорта. Таким образом, у москвичей и гостей столицы появится гораздо больше маршрутов передвижения.

Открытие Третьего пересадочного контура позволит снизить нагрузку станции метро в центре города. По оценкам мэра столицы Сергея Собянина, запуск ТПК разгрузит станции центральные станции подземки на 15-20%.

Кроме того, пассажиры смогут сэкономить значительное количество времени. Так, если раньше для того, чтобы добраться от "Юго-Западной" до "Кунцевской" требовалось 40 минут, то с открытием ТПК этот путь можно будет преодолеть всего лишь за 18 минут. От "Калужской" до "Севастопольской" в настоящий момент можно добраться за 35 минут. Новое кольцо сократит время в поездке до 10. Таким образом, ТПК станет удобным и быстрым маршрутом для горожан.

Автор: Иван Поляков8 сентября 2017, 13:05

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