Собянин открыл развязку МКАД с Профсоюзной улицей

Стрельба в школе под Москвой Скандал с Серебренниковым Шоу "Голос" Эксклюзив "Дом-2"

Самое читаемое

Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Градский грубо унизил Малахова
Дени Байсаров: Пугачеву бабушкой называть нельзя
Елизавета II всю жизнь прячет дочь принцессы Дианы
Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь
партнеры
Среда 6 сентября
Лента новостей
15:31
Зачем в России вводят курортный сбор
15:29
На севере Москвы "Газель" упала в пруд
15:24
Казахстан становится "транспортным сердцем" Евразии
15:19
Ширвиндт показал нежности с Селезневой
15:00
Искатели НЛО сняли "секретную тюрьму инопланетян" (видео)
14:43
Пьяных грубиянов высадили из самолета
14:41
Собчак пришла в ярость от оскорблений
14:34
Женщина избила ребенка из-за своей собачки (видео)
14:17
На Урале заключенные устроили скандал в колонии
14:14
Подельники Малахова выкрали секреты Первого канала
14:12
Свадебный кортеж попал в смертельное ДТП (видео)
14:05
Подруга рассказала о сорвавшейся свадьбе Седоковой
14:01
Обвисшее лицо Баскова встревожило поклонников
13:54
В трансформаторной будке под Новгородом погиб подросток
13:53
Тернистый путь женщины к успешному бизнесу
13:42
Президент Южной Кореи подарил Путину медведя
13:28
Блудливый поп о курсах оральных ласк для любовницы из "Дома-2"
13:26
В России сделают iPhone из метеорита
13:25
Активисты выявили экологических нарушений на 130 млрд рублей
13:20
Полиция отпустила снимавшего в центре Москвы голого ребенка
13:17
"Росатом" создаст центр ядерной медицины в Приморье
13:11
Бизнесмен сбежал с детьми из России после смены пола
13:04
Российская актриса высказалась о смерти сына
12:55
В Москве за лето утонули 56 человек
12:47
Никита Пресняков расплакался после медового месяца
12:43
Швейцарцы изобрели новый вид шоколада
12:28
Миллиардер Джабраилов объяснил стрельбу провалом в благотворительности
12:23
Как в школах гробят детей
12:04
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
12:01
Ученые обнаружили опасность порно
11:48
Родители сами выдали оружие ивантеевскому стрелку
11:36
Очевидцы сообщили о взрыве в метро Парижа
11:20
350 миллионам европейцев грозит ужасная смерть
11:16
Украинская студентка по дешевке продает девственность
10:58
Из Химкинского водохранилища выловили труп
10:51
Садальский грубо отозвался об ивантеевском стрелке
10:44
Бежавшего в Россию Януковича обвинили в госперевороте
10:44
Больной Караченцов столкнул лбами Малахова и Шепелева
10:43
Известного музыканта нашли мертвым в студии
10:34
Минздрав вычислил самый пьющий регион России
10:25
Для россиян вводят новый налог
10:12
На Урале автобус попал в смертельное ДТП
09:55
В России запретят яркий свет
09:55
Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры
09:49
Москвичей предупредили об идущей на город грозе
09:47
Актриса Яна Троянова объяснила идею сериала "Ольга"
09:41
Устроившего огненный таран кинотеатра уральца отправили за решетку
09:26
В День города в парке Горького появится интерактивный макет Москвы
09:20
Ведущий объявил о закрытии передачи "Званый ужин"
09:12
Дуров рассказал о вербовке ФБР после побега из России
09:09
На юго-востоке Москвы потушили крупный пожар
09:04
Певица Валерия придумала имя своему ребенку
08:49
Почему не вычислили одержимого насилием школьного стрелка
08:46
В Амурской области произошло страшное ДТП
08:39
Порошенко нашел ловкий способ избежать выборов
08:32
Госдеп ушел в отказ: США отреагировали на обвинения России
08:29
Эксперт: У Евгения Осина последняя стадия
08:10
В Москве оценили качество мобильной связи
07:46
Девушка выжила после падения с 15-го этажа
22:04
В кафе на востоке Москвы найдено тело мужчины
21:52
Осин лечится от алкоголизма молитвами
21:51
Названа самая эффективная диета
21:16
Поргина сделала страшное признание у Малахова
21:12
Что заставило школьника устроить "теракт" в Ивантеевке
20:47
Путин преподал урок хитрому Киеву
20:13
На Россию надвигается страшный циклон
20:10
Под Москвой голый мужчина прыгнул с третьего этажа и пошел в банк
20:04
Жена рассказала об опухоли Караченцова
19:48
Москва встала в девятибалльных пробках
19:38
Лечение антибиотиками признали неэффективным
19:14
"ЕР" предлагает упростить выдачу квот на лов рыбы
19:08
Муж Глюк’oZы одобрил красивую обнаженку
18:58
Ребенок сообщил в полицию о плантации конопли матери
18:57
Россиянин впал в кому после ДТП с автобусом в Турции
18:37
Савченко шокировала Раду образом монашки
18:25
За голую Кейт Миддлтон дают 95 тысяч евро
18:17
В центре Москвы мужчина снимал на камеру голого ребенка
18:09
Варнава проболталась о рождении близнецов
18:07
Почему больше не нужно бояться рака
17:58
Больной Робби Уильямс отменил концерт в Москве
17:41
На рельсах под Москвой нашли гранату
17:36
Мособлгаз сдал в эксплуатацию новые газопроводы
17:25
Нелепый вид Шуры вызвал переполох
17:22
Напуганная школьным стрелком девочка сломала позвоночник
17:18
Заявление Путина о Донбассе напугало Киев
16:51
На Шепелева напали после шоу с Шурыгиной
16:44
Россияне мечтают о дистанционной работе
16:37
Почему мужчины бегут от алиментов и как их остановить
16:33
Невеста принца Гарри об их тайных встречах
16:26
Почему дети готовы убивать
16:23
В центре Москвы во время съемок обокрали актера
16:16
Жванецкий умолял Новикову об интиме
16:11
Назарбаев признался в употреблении наркотиков
16:09
Электорат "Единой России": ставка на расширение
16:04
В России разработали действенную вакцину от рака
15:47
Сутулая Бородина против "трансвестита" Бузовой
15:30
Названа причина нападения школьного стрелка на учительницу
15:22
Александру Балуеву выдвинули ультиматум
15:18
Из московской клиники украли медицинскую технику
15:11
Как половой отбор определяет моду
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родные насильника разоблачили Шепелева и Шурыгину
Градский грубо унизил Малахова
В деле об изнасиловании Шурыгиной поставлена точка
Жена рассказала об опухоли Караченцова
На Шепелева напали после шоу с Шурыгиной
Барановскую долго травили перед кончиной
Недвижимость

Собянин открыл развязку МКАД с Профсоюзной улицей

Сергей Собянин. Фото: stroi.mos.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку Московской кольцевой автодороги с Профсоюзной улицей. Она стала самым крупным дорожным объектом в текущем году. Всего в городе было реконструировано 14 развязок вылетных магистралей с кольцевой дорогой.
прочитано 506 раз

По словам столичного градоначальника, после запуска в эксплуатацию очередного дорожного объекта пропускная способность МКАД еще увеличится. Как отметил мэр Москвы, развязка Кольцевая автодорога – Профсоюзная стала одним из самых трудных объектов. "С одной стороны, это часть головного сооружения Калужского шоссе. С другой стороны, это еще одна крупнейшая развязка на самом МКАДе", – сказал он.

ПО ТЕМЕ

Собянин: Благоустройство Садового кольца завершается

Хуснуллин пообещал сдать Северо-Восточную хорду в 2019 году

Собянин открыл дублер МКАД на юге Москвы

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Таким образом, подчеркнул Сергей Собянин, все 14 главных развязок на Московской кольцевой автодороге построены. "Программа, над которой мы работали все последние годы, закончена", – заключил глава города.

Отметим, что сданный объект – один из самых загруженных участков МКАД. Поблизости от него расположены крупные торговые комплексы, а Калужское шоссе, берущее начало в этом месте, является главной магистралью Новой Москвы, интенсивность движения по нему постоянно увеличивается.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Реконструкция на этом участке началась в феврале 2015 года. В рамках нее были возведены четыре эстакады и проложен один тоннель. В результате устаревшая развязка типа "клеверный лист" превратилась в четырехуровневую с направленными съездами.

Ожидается, что пропускная способность развязки составит свыше 33 тысяч автомобилей в час против 18 тысяч 280 автомобилей ранее. Одновременно вырастет и пропускная способность въездов-выездов. Так, прямой ход Профсоюзная - Калужское шоссе сможет принимать уже не 3 тысячи 230 автомобилей в час, а в два раза больше.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Реконструкция развязок позволила существенно увеличить пропускную способность МКАД. Одновременно резко сократилась протяженность дорожных заторов на ней и прилегающих трассах. В ближайшие годы работы на магистрали будут продолжены. В частности, запланирована реконструкция развязки с Липецкой улицей. 

Автор: Денис Попов6 сентября 2017, 13:00

комментарии

Политика

Президент Южной Кореи подарил Путину медведя
Бежавшего в Россию Януковича обвинили в госперевороте
Порошенко нашел ловкий способ избежать выборов
Госдеп ушел в отказ: США отреагировали на обвинения России

Шоу-бизнес

Бузова спровоцировала волнения в "Останкино"
Собчак пришла в ярость от оскорблений
Подельники Малахова выкрали секреты Первого канала
Подруга рассказала о сорвавшейся свадьбе Седоковой

Проишествия

"А обед скоро?": реакция отца школьного стрелка на ЧП
Известный астролог сел в тюрьму за мошенничество
Внедорожник протаранил прачечную в центре города (видео)
Жена лишила невнимательного гольфиста достоинства

Lifestyle

Ведущий объявил о закрытии передачи "Званый ужин"
Актриса Яна Троянова объяснила идею сериала "Ольга"
Президент о выданном Серебренникову миллиарде
Звезду "Матильды" выставили на посмешище
Шоу-бизнес

Пугачева в ярости выкинула вещи любовника из квартиры

Примадонна закатила жуткий скандал
Шоу-бизнес

Больной Караченцов столкнул лбами Малахова и Шепелева

Зрители назвали шоу телеведущих провалом
Шоу-бизнес

Никита Пресняков расплакался после медового месяца

Певец рассказал о жизни после свадьбы
Шоу-бизнес

Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства

Большое интервью популярного ведущего

Гороскоп

Гороскоп с 4 по 10 сентября 2017 года
Почему изнасилованную Шурыгину преследуют скандалы
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на сентябрь 2017 года

Фоторепортажи

Ширвиндт показал нежности с Селезневой
Переодетые знаменитости идут на рекорд Гиннесса
Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой
Больной Караченцов вышел в свет

Спорт

С России сняты все обвинения в допинге
Тарасова: Плющенко пиарится на всем подряд
Русская теннисистка вернула Шарапову с небес на землю
Беременная жена Руни сбежала из дома из-за путаны

Регионы

Минздрав вычислил самый пьющий регион России
Женщина избила ребенка из-за своей собачки (видео)
За похищенного на Ставрополье Президента потребовали выкуп
Мать лидера "Сектора газа" умерла в нищете
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru