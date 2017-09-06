Собянин открыл развязку МКАД с Профсоюзной улицей

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку Московской кольцевой автодороги с Профсоюзной улицей. Она стала самым крупным дорожным объектом в текущем году. Всего в городе было реконструировано 14 развязок вылетных магистралей с кольцевой дорогой.

По словам столичного градоначальника, после запуска в эксплуатацию очередного дорожного объекта пропускная способность МКАД еще увеличится. Как отметил мэр Москвы, развязка Кольцевая автодорога – Профсоюзная стала одним из самых трудных объектов. "С одной стороны, это часть головного сооружения Калужского шоссе. С другой стороны, это еще одна крупнейшая развязка на самом МКАДе", – сказал он.

Таким образом, подчеркнул Сергей Собянин, все 14 главных развязок на Московской кольцевой автодороге построены. "Программа, над которой мы работали все последние годы, закончена", – заключил глава города.

Отметим, что сданный объект – один из самых загруженных участков МКАД. Поблизости от него расположены крупные торговые комплексы, а Калужское шоссе, берущее начало в этом месте, является главной магистралью Новой Москвы, интенсивность движения по нему постоянно увеличивается.





Реконструкция на этом участке началась в феврале 2015 года. В рамках нее были возведены четыре эстакады и проложен один тоннель. В результате устаревшая развязка типа "клеверный лист" превратилась в четырехуровневую с направленными съездами.

Ожидается, что пропускная способность развязки составит свыше 33 тысяч автомобилей в час против 18 тысяч 280 автомобилей ранее. Одновременно вырастет и пропускная способность въездов-выездов. Так, прямой ход Профсоюзная - Калужское шоссе сможет принимать уже не 3 тысячи 230 автомобилей в час, а в два раза больше.







Реконструкция развязок позволила существенно увеличить пропускную способность МКАД. Одновременно резко сократилась протяженность дорожных заторов на ней и прилегающих трассах. В ближайшие годы работы на магистрали будут продолжены. В частности, запланирована реконструкция развязки с Липецкой улицей.