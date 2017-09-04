Хуснуллин пообещал сдать Северо-Восточную хорду в 2019 году

Северо-Восточная хорда вступит в строй в 2019 году. Работы по строительству скоростной городской магистрали идут на всех участках, сообщил глава градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Плотная городская застройка и большой объем инженерных сетей – в таких непростых условиях идет создание Северо-Восточной хорды. Не облегчает работы и строительство множества технически сложных объектов – таких, как эстакады, путепроводы и тоннели. Тем не менее, скоростная магистраль будет сдана, как и планировалось, в 2019 году, заявил глава столичного градостроительного комплекса.

Как рассказал журналистам Марат Хуснуллин, работы уже развернулись по всем участкам Северо-Восточной хорды. Где-то это активное строительство, где-то – освобождение участков и проектирование. Однако уже через несколько лет работы на этой магистрали будут завершены, подчеркнул глава градостроительного комплекса столицы.

Сейчас в Москве строятся три крупные скоростные магистрали. Это Северо-Восточная и Северо-Западная хорды и Южная рокада. Общая протяженность новых дорог – почти 243 километра. На их протяженности появятся около 117 различных транспортных сооружений – тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов. Запуск движения по новым скоростным трассам позволит создать в городе фактически новое дорожное кольцо, разгрузив ТТК и МКАД.

Глава стройкомплекса столицы напомнил журналистам, что Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва-Петербург – с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД, на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал, что развитие транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетов градостроительной политики Москвы. В ближайшие три года планируется вводить ежегодно не менее 100 километров дорог и около 20-30 тоннелей, мостов и эстакад.

4 сентября открылись сразу две эстакады на развязке Северо-восточной хорды с шоссе Энтузиастов. Московский градоначальник, участвовавший в церемонии, подчеркнул, что завершены работы на одном из самых сложных участков дорожного строительства в столице. Рабочим пришлось пересечь территории 39 промышленных предприятий, несколько железнодорожных путей и Московское центральное кольцо. Но результат того стоил: по словам Собянина, теперь проехать по шоссе Энтузиастов столичным водителям будет гораздо легче.

