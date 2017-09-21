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Недвижимость

Названы условия запуска программы реновации в регионах

Фото: stroi.mos.ru
Программу реновации жилья могут распространить на регионы. В Госдуме идет работа над законопроектом, который позволит запустить масштабное переселение граждан из ветхого жилья не только в Москве.
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Как сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, запуск программы реновации в субъектах России возможен при наличии средств на эти цели у региональных властей. Это важное разъяснение прозвучало сегодня, 21 сентября в Госдуме на заседании рабочей группы по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации жилищного фонда Москвы.

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Dni.Ru писали, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже предлагал расширить программу по переселению из ветхого жилья, которая будет реализовываться в Москве, на другие регионы страны.

"Мои коллеги также работают над внесением изменений в законодательство, которые позволят запустить аналогичные программы в случае наличия средств в регионах", – сказал на сегодняшнем заседании рабочей группы Толстой.

Он отметил, что группа будет и дальше отслеживать реализацию программы реновации в столице в тесном контакте с городскими властями, сообщает агентство "Москва".

Петр Толстой. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

"Мы стараемся сделать работу рабочей группы максимально гласной, поскольку основная задача, которая определена председателем Госдумы Вячеславом Володиным – это защита прав и интересов граждан в ходе реализации закона. Мы будем и дальше контролировать правоприменительную практику в тесном контакте с московскими властями", – отметил вице-спикер.

Петр Толстой также сообщил, что рабочая группа получила десять обращений от москвичей о включении их домов в программу реновации уже после принятия соответствующего закона. Парламентарий напомнил, что в законе о реновации сформулировано, что список домов, включенных в программу, конечен. "Это было сделано для того, чтобы граждане были спокойны и понимали, что список, который сейчас есть, пока не будет реализован, другого списка никакого не будет", – сказал Толстой.

По его словам, в адрес рабочей группы поступили и пять обращений об исключении домов из программы. "Даны разъяснения по процедуре, как можно выйти, это возможно", – пояснил вице-спикер Думы.

Рабочая группа по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации жилищного фонда Москвы была создана для обратной связи с жителями столицы. С момента начала действия закона в ее адрес поступило 36 обращений по программе реновации, которые содержат конкретные вопросы по 236 многоквартирным домам. "Мы стараемся отвечать на эти обращения достаточно подробно, с привлечением квалифицированных юристов", – приводит слова  Петра Толстого ТАСС.

Фото: stroi.mos.ru

Напомним, что закон о реновации жилищного фонда Москвы был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале июля 2017 года. В программу реновации попадают многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века.

Собственники квартир получат на выбор новое жилье или денежную компенсацию. С учетом конструктивных особенностей современного домостроения жители хрущевок переедут в жилье большей площади, причем переезжать москвичи будут в пределах своего района. Исключение составят Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа, где квартиры будут предоставлены в пределах того же округа.

В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин утвердил програму реновации жилого фонда. В нее вошли 5 тысяч 144 дома, самым массовым переселение будет в столичном районе Кузьминки. Программа рассчитана до 2032 года.


Автор: Александр Комаров21 сентября 2017, 18:53

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