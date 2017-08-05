"Большое кольцо" метро готово к старту

Первый участок Третьего пересадочного контура запустят уже этой осенью. Станция "Шелепиха" готова на 95%, идет отладка энергооборудования.

"Шелепиха" почти готова к открытию, осталось завершить работы по электрике и благоустроить прилегающую территорию. Об этом рассказал журналистам глава градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин.

"Работы на станции завершены на 95%. Сейчас налаживаются пуско-наладочные работы по электрике. Важный этап в строительстве метро – это подача постоянного напряжения", – отметил Хуснуллин.

"Шелепиха" – одна из станций Третьего пересадочного контура. Поезда по первому участку ТПК пойдут осенью этого года. Большое внимание строители уделяют и прилегающей территории. "Сейчас задача – за который срок, за август, за сентябрь, завершить благоустройство", – подчеркнул заммэра. Хуснулли рассказал, что погодные аномалии этого лета немного задержали строителей: из-за сильных дождей приходилось иногда останавливать работы.

Третий пересадочный контур строят на расстоянии около 10 километров от существующей Кольцевой линии. Он свяжет между собой все ветки метрополитена, кроме Бутовской и монорельса. На новом кольце появится 31 станция, с 17 из которых можно будет пересесть на радиальные линии подземки, с двух – на Московское центральное кольцо и с семи – на линии железной дороги. Движение поездов через пять станций ТПК – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк" – откроется через пару месяцев.

Большое кольцо в 20 точках пересечется с радиальными линиями метро и МЦК, с семи станций можно будет пересесть на пригородные электрички. С открытием ТПК пассажирам не придется ехать в центр, чтобы перейти на соседнюю ветку или воспользоваться другим видом транспорта. В среднем на каждой поездке горожане сэкономят от 20 минут до получаса.

Марат Хуснуллин заметил, что все эти работы вписываются в план "Большого Сити" – нового делового центра столицы. По словам главы градостроительного комплекса, идет разработка проекта северного дублера Кутузовского проспекта, ее планируется завершить до конца этого года.

"Инвестор уже разработал проектно-сметную документацию и сдал на экспертизу. В конце года может быть объявлен конкурс на строительство", – сказал Хуснуллин. Он подчеркнул, что трасса очень сложная с технической точки зрения. "Более половины дублера пройдет по эстакадам. Возникают вопросы и с освобождением земельных участков", – пояснил заммэра.

Территория "Большого Сити" располагается в производственных зонах севернее Московского международного делового центра "Москва-Сити" – это 3 тысячи гектаров земли. По соседству с этой территорией появится транспортно-пересадочный узел, где запланирована офисная застройка.

Здесь же, на территории "Большого Сити", будет построено жилье для москвичей, участвующих в программе реновации. "Есть ряд пятиэтажек, которые попали в программу реновации. Уже в течение ближайших пяти лет на этой территории планируется построить дома для переселения", – рассказал Хуснуллин. По словам руководителя градостроительного комплекса столицы, в этих же границах будут расселены жители района "Камушки".