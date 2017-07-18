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Как будет развиваться метро в Новой Москве

Проект станции "Столбово". Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы
Линию метро на территорию Новой Москвы от станции "Улица Новаторов" до "Столбово" начнут строить уже в следующем году. Об этом в беседе с журналистами заявил руководитель столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
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Ветка подземки пройдет от юго-западного участка Третьего пересадочного контура до поселка Коммунарка на территории Новой Москвы. Всего на линии длиной 19 километров появятся семь станций: "Улица Новаторов", "Улица академика Опарина", "Улица генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка" и "Столбово".

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Когда Сокольническую линию метро продлят до Коммунарки

По словам Хуснуллина, уже в ближайшее время вся проектно-сметная документации по новому участку подземки будет готова. "Думаю, что к концу года мы объявим конкурс на выбор подрядчика", – добавил он, подчеркнув, что пока все работы по этому объекту ведутся за счет бюджетных средств.

Проект станции "Столбово". Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Тем не менее, отметил глава стройкомплекса Москвы, рассматривается возможность привлечения инвесторов в будущем. Так, в прокладке линии в Коммунарку заинтересован один из крупных китайских строительных концернов.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Говоря о сроках строительства, Хуснуллин заявил, что обсуждать это пока преждевременно. "Мы приступили к освобождению площадок под будущие станции этой линии. Площадки будут подготовлены в течение года", – отметил руководитель столичного стройкомплекса.

Марат Хуснуллин. Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Стоит отметить, что помимо строительства новой ветки подземки продолжит свое развитие и самая первая линия Московского метрополитена – Сокольническая, которая также будет развиваться на присоединенных территориях. Уже в 2019 году красная ветка прирастет четырьмя станциями: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". Последняя расположится на территории административно-делового центра в Коммунарке.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы, на котором был утвержден проект строительства нового радиуса, продление Сокольнической линии позволит разгрузить главные магистрали на присоединенной территории. При этом большая часть участка будет располагаться на поверхности.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Для обслуживания новых километров линий подземки в районе деревни Саларьево планируется построить два депо. Одно из них будет обслуживать продление Сокольнической линии, а другое – новую линию от "Улицы Новаторов". По словам Марата Хуснуллина, первое из них уже строится, его планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Второе будет закончено в 2020 году. 

Вместе с тем активно развивается транспортная инфраструктура и в "старой" Москве. Одним из ключевых объектов там является Щелковский автовокзал, находящийся в настоящий момент на реконструкции. Как отметил глава столичного стройкомплекса, полностью работы планируется завершить в конце 2018 – начале 2019 года. "Этот проект реализуется за счет средств инвестора. Это будет пригородный автовокзал, обслуживающий автобусы Москвы и Подмосковья", – сказал он.

Щелковский автовокзал после реконструкции. Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

После реконструкции Щелковский автовокзал станет 11-этажным, включая пять этажей под землей. Он сможет принимать до 15 тысяч человек в сутки и обслуживать более полутора тысяч рейсов. Для удобства пассажиров в здании разместят магазины, кафе и кинотеатр на 500 мест.

Автор: Иван Поляков18 июля 2017, 16:58

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