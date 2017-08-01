Кто займется московской реновацией

Московские власти представили двадцатку финалистов конкурса по реновации. Проектированием новых кварталов, которые вскоре появятся на месте снесенных пятиэтажек, займутся архитекторы с мировым именем.

Конкурс проводится с целью привлечения лучших архитектурных практик для реализации масштабной программы реновации. Москомархитектура рассмотрела более ста заявок и около 50 творческих работ. В конкурсе участвуют архитекторы из 20 стран, по итогам трех раундов голосования выбраны 20 финалистов.

В числе победителей – архитектурное бюро американца Стивена Холла, голландская компания MLA+, британская Zaha Hadid , японская Nikken Sekkei, голландец Эрик ван Эгераат, бюро знаменитого советского и российского архитектора Никиты Явейна, проектные бюро российских застройщиков — "Пик-Проект" и Krost.

Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, ведущие столичные архитектурные бюро практически все попали в финал конкурса. Он назвал основные критерии, по которым отбирались финалисты – рейтинговая оценка устойчивости компании, ее оборот, творческий потенциал, известность в мире и в России, качество архитектуры. В конце октября – начале ноября власти Москвы подведут итоги и выберут пять ведущих команд.

Также правительство Москвы представило пять первых участков реновации. Ее "столицей" станут Кузьминки, в этом районе подавляющее большинство жителей поддержало программу и здесь больше всего домов пойдут под снос – 284 здания. Также в первой пятерке – дома в Царицыне, Хорошево-Мневниках, в районе Головинский и 58 домов на проспекте Вернадского. Как сообщил глава строительного комплекса столицы Марат Хуснуллин, именно на этих районах власти отработают базовые принципы проектирования.

"Мы закладываем на примере этих пяти районов: какой должна быть плотность, высотность, соотношение парковочного пространства, благоустройства, пешеходных зон. То есть мы отрабатываем базовые модели, которые лягут в основу для технического задания на проектирование всех остальных микрорайонов", – сказал Хуснуллин.

1 августа 2017 года власти Москвы утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами.

Общая площадь вошедших в программу домов – около 16 миллионов квадратных метров, в них свыше 350 тысяч квартир, где проживают порядка миллиона москвичей. Программа реновации охватит все административные округа столицы.