Реконструкция Богородского путепровода завершена

Завершилась долгожданная реконструкция Богородского путепровода, который проходит через пути Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщил руководитель столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.



"На протяжении трех лет в городе строились путепроводы через пути МЦК и радиальные направления железных дорог. Сегодня мы открываем последний путепровод по этой программе – Богородский", – сказал он.

Хуснуллин напомнил, что ранее уже было открыто движение по 11 путепроводам. По его словам, реконструкция этого участка создает условия для полноценного запуска Московского центрального кольца – важнейшей составляющей транспортной системы Москвы.

Как отметил руководитель столичного стройкомплекса, мост стал выше почти на метр, а его длина увеличилась на четыре метра. "Обновленный путепровод ждали автомобилисты и пассажиры общественного транспорта – он соединяет два района – Метрогородок и Богородский", – рассказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в связи с развитием столичного железнодорожного транспорта в ближайшие годы планируется построить и реконструировать еще несколько путепроводов.





Всего в 2017 году в Москве построено более 120 километров новых дорог, тоннелей, мостов и эстакад. Среди них развязка МКАД с Профсоюзной улицей, реконструкция Калужского шоссе, шесть путепроводов через железнодорожные пути и ряд других важных инфраструктурных объектов.

