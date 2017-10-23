Собянин открыл новый путепровод на Южнопортовой улице

Новый путепровод через пути Курского направления Московской железной дороги открыт в столице. Новый путепровод для автотранспорта увеличит пропускную способность и улучшит движение по Южнопортовой улице.

Столичный мэр открыл очередной автомобильный путепровод в городе. Новая эстакада проходит через железнодорожные пути курского направления и связывает районы Печатники и Южнопортовый. Кроме того, сданный в эксплуатацию объект позволяет удобно подъезжать к станции метро "Кожуховская" и повышает пропускную способность Южнопортовой улицы.

По словам генерального директора компании-генподрядчика строительства Николая Судакова, путепровод полностью готов к началу движения. Новая эстакада – это плод сотрудничества РЖД и правительства столицы. Менее чем за полтора года строители возвели 156-метровый мост, который соединил Южнопортовую улицу и 2-й Южнопортовый проезд, и прилегающие дороги.

Путепровод через железнодорожные пути – четырехполосный (по две в каждом направлении) плюс широкий тротуар для пешеходов. Согласно планам городских властей, интеграция Южнопортовой улицы с открывшейся эстакадой в новую радиальную улицу, которая пройдет от Третьего кольца до МКАД с продлением до Каширского шоссе.

После церемонии открытия путепровода Сергей Собянин обратил внимание префекта Юго-восточного административного округа Андрея Цыбина на необходимость приведения в порядок Шоссейной улицы. Жалоба н состояние тротуаров и дороги поступила на портал "Наш город".

"Я сейчас побывал на соседней улице. Очень много жалоб от жителей, – сказал столичный градоначальник. – Я туда заехал. К сожалению, обращения на мой портал, хотя ситуация улучшилась, и жители сейчас не особо жалуются, но разберитесь. Обратите внимание на тротуары".

Напомним, с 2014 по 2017 годы в городе было построено и реконструировано 12 путепроводов. Шесть из них достроили в текущем году в рамках организации пассажирского движения по Московскому центральному кольцу.