Собянин открыл движение по участку Калужского шоссе

О готовности объекта столичному градоначальнику доложил президент группы компаний "АРКС" Дмитрий Рябченко. Глава АРКС отметил: "Это крупнейший инфраструктурный проект города, одна из основных транспортных магистралей на территории "Новой Москвы". Сейчас мы открываем один из самых важных его участков – от деревни Милорадово до Троицка. Несмотря на то, что контракт предусматривает сдачу всего объекта в 2018, мы выделили этот участок и сдаем его сейчас. Именно поэтому уже сегодня жители ТиНАО почувствуют существенное улучшение транспортной ситуации".



Дмитрий Рябченко сообщил, что в рамках реконструкции участка были построены следующие искусственные сооружения:

- путепровод № 1 длиной 32,2 м на пересечении с подъездом к дому отдыха "Архангельское";

– мост через р. Десну длиной 78 метров;

– разворотный путепровод № 2, который находится рядом с мостом через Десну, длиной 76,02 метров;

– путепровод №3, в районе микрорайона Новые Ватутинки, в месте будущего пересечения с перспективной автодорогой "Минское ш. – Троицк – Щаповское" протяженностью 307,75 метров;

– более 11,6 км автомобильных дорог.

В настоящий момент активно идут работы по строительству обхода Ватутинок. Для обеспечения бессветофорного движения по основному ходу, и возможности въезда и выезда со старой Калужки на новую, в начале и в конце обхода будут построены двухуровневые транспортные развязки, включающие в себя два путепровода– № 4 и № 5, а также мост через р. Пахру. Они будут введены в соответствии со сроками Государственного контракта в 2018 году.

В общей сложности в рамках 2-го этапа предстоит построить и реконструировать 25 километров дорог, в том числе 17,2 километра основной трассы Калужского шоссе, 5,2 километра боковых проездов. Проектом предусмотрено строительство 5 эстакад в составе транспортных развязок, 2 мостов – через р. Десну и через р. Пахру, 8 надземных и 3 подземных пешеходных переходов, 4 очистных сооружений, 30 участков шумозащитных экранов и более 260 км инженерных коммуникаций. В полном объеме движение по Калужскому шоссе будет открыто в 2018 году.

Группа компаний "АРКС" ведет работы в рамках контракта с государственным заказчиком – Департаментом строительства города Москвы.

Группа компаний "АРКС" – один из лидеров строительного рынка Московского региона. Основные направления деятельности группы – сооружение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, возведение жилых и коммерческих зданий, инвестиции в строительство. В числе крупнейших объектов Группы – реконструкция Каширского шоссе, Юго-Западная водопроводная станция, транспортная развязка МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы, реконструкция Дмитровского шоссе, строительство комплекса зданий Московского Медико-стоматологического Университета, Молодогвардейская транспортная развязка. В Группе работает около 6000 человек, используется более 600 единиц техники. Портфель заказов Группы составляет около 100 млрд руб.