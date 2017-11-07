Контактный центр Стройкомплекса Москвы доказал свою эффективность

С марта 2017 года сотрудниками Единого контактного центра Стройкомплекса Москвы было обработано около 6,5 тысячи обращений от жителей столицы. Больше всего москвичи интересовались темой реновации и сноса ветхого жилья, сообщил глава информационно-аналитического управления городского Департамента градостроительной политики Андрей Курилов.

Активно задают вопросы не только простые москвичи, но и представители застройщиков. В основном они касаются прохождения различных процедур в строительстве. Курилов подчеркнул, что постепенно госуслуги в этой отрасли администрируются, кроме того, сокращаются сроки, количество документов, необходимых для их предоставления.

По словам начальника информационно-аналитического управления Департамента градостроительной политики Москвы, застройщики обращаются с целью уточнения отдельных процедур. "Ведь у нас сейчас все услуги переведены в электронную форму", – подчеркнул Курилов.

Столичный чиновник отметил, что ранее строительным компаниям требовалось несколько месяцев на сбор необходимой документации. Теперь же, подчеркнул Курилов, необходимости в посещении органов власти нет, нужно лишь заполнить заявку в электронном виде.





Для обработки запросов в контактном центре используется специальная "База знаний". Это крупный информационный ресурс с ответами на типовые вопросы. Всего в базе 60 подразделов, все вместе они содержат порядка 600 статей по всем актуальным темам.

Среди них реновация, госуслуги в строительстве, Стройкомплекс и его функции. Имея при себе обширную "Базу знаний", сотрудник контактного центра может ответить на любой поступивший запрос.

Кроме того, на основе Единого контактного центра Стройкомплекса появится система мониторинга поступающих обращений. Как отметил ранее глава Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, она позволит получить актуальную статистику по широкому кругу вопросов.

