В Москве выбраны стартовые площадки для реновации

Скандал с памятником Калашникову Шоу "Голос" Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Пятница 22 сентября
Лента новостей
22:15
В Госдуме требуют сохранить публичные слушания по градостроительству
22:00
Лишенная комнаты пенсионерка умерла на глазах рабочих
21:56
Енот остановил полицейскую машину
21:38
В Испании отыскали близнеца Майкла Джексона
21:32
Новое видео смертельной драки с чемпионом мира в Хабаровске
21:03
Победитель "Евровидения" госпитализирован для пересадки сердца
21:02
Похотливый Робби Уильямс сменил личность ради секса
20:44
Билл Гейтс извинился за фундаментальную ошибку Windows
20:19
Приставучий водитель смутил Бузову в кровати (видео)
20:08
Скандальный чертеж выпилили из памятника Калашникову
19:22
В Салехарде на борту самолета умер младенец
19:13
Мошенничество на украинской АЭС едва не вызвало экологическую катастрофу
18:44
Подержанный BMW переделали в джакузи на колесах (видео)
18:18
Установлена причина падения курса доллара
18:11
Поляки посадили на цепь некультурного украинца
18:06
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 8
18:02
Несколько ТЦ в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
17:38
Главная польза хронического недосыпа
17:09
Российским туристам грозит тюрьма в Таиланде за электронные сигареты
16:48
Ракетный удар из Черного моря по террористам сняли на видео
16:45
Путин поразил брата Джулии Робертс безупречным вкусом
16:41
Названы страшные последствия нападения Трампа на КНДР
16:38
Одиночество добило звезду "Возвращения Мухтара"
16:35
В смертельном ДТП в Турции пострадали россияне
16:24
Лодка с пенсионерами из России разбилась на Пхукете
16:16
У посла Украины отобрали телефон во время селфи
16:09
Под Вологдой автоледи покусала полицейского
16:08
Пьяный вандал осквернил могилу школьного обидчика
15:42
Индекс ОПОРЫ RSBI: МСБ достиг стабильного развития
15:40
Гузеева: Поступок Германовой – преступление
15:33
Актриса из "Игры престолов" отказалась от карьеры ради порно
15:30
Объединение Промсвязьбанка и "Возрождения" увеличит долю на рынке МСБ почти вдвое
15:17
В Новосибирске родился ребенок-гигант
15:15
После операции у Бони наступило ухудшение
15:01
В США объявили о конце света
14:47
Деньги для умирающей актрисы собирают всем миром
14:43
"Радиосигналы пришельцев" каждую секунду летят на Землю
14:26
Родившая Снигирь лишилась своей красоты
14:11
Голубкина ввергла в ужас Ливанова своими поступком
14:11
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
14:09
Трамп разбил в прах мечты лживого Порошенко
14:09
Ревнивец до смерти забил возлюбленную телевизором
14:03
Питерский форум Baltic Weekend бьет рекорды
13:28
В Коми из дымящейся шахты эвакуируют людей
13:27
"Фашистская" ошибка на памятнике Калашникову получила оправдание
13:23
Зверское избиение мужчины попало на видео
13:18
На севере Москвы подростки бросили бомбу в одноклассников
13:18
Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу
12:57
Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку
12:57
Пьяный депутат Рады обругал ведущую в прямом эфире
12:47
Главные события Москвы с 22 по 28 сентября
12:45
Джигурда в белом халате обратился к Панину с просьбой
12:37
Совет на выходные
12:34
Российская актриса в коме после падения дома
12:29
Назван легкий способ продлить жизнь
12:26
Влад Кадони возмущен наглостью любовника Курочки из "Дома-2"
12:25
В Госдуме создан комитет по контролю и регламенту
12:15
Любовница известного музыканта расчленила и сожгла няню
11:58
Кокетливая Навка оголилась на вечеринке
11:53
Известный певец назвал всех на Первом канале балбесами
11:46
Отечественные врачи вызвали разочарование у россиян
11:25
Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"
11:21
МИТРО запретили принимать студентов
11:13
Памятник Калашникову украсили скандальной деталью
11:13
Большая грудь сбила с ног модель Playboy
11:12
Леонтьев о Пугачевой: Алла много натворила
11:11
Парк "Зарядье" обошелся Москве в 14 миллиардов рублей
11:08
Миллиардера Джабраилова проверят на вменяемость
11:07
Басков развлекся с Ротару в бане
10:56
"Пьяного" мальчика признали аутистом
10:50
Россиянин утонул в бассейне в Турции
10:30
Галибина довело до слез мистическое сообщение
10:27
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
10:26
Промышленники России собираются в Москву на II Межрегиональный промышленный Форум
10:16
Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за жадности начальства
10:15
В России вырос прожиточный минимум
10:02
Названы катастрофические последствия отказа от секса
09:57
Медики об изменившемся состоянии Караченцова
09:56
Трагедия жизни самой богатой женщины в мире
09:41
У москвича украли иномарку за 4,7 млн рублей
09:29
Киев признал неизбежность покупки газа у Москвы
09:27
Вскрылись подробности смертельной болезни Веры Глаголевой
09:24
Топ-10 неожиданных кулинарных советов
09:00
Женщину лишили детей после удаления груди
08:51
Как съездить в Европу и не разориться
08:40
Неожиданная версия развода Эвелины Бледанс
08:39
США выдвинули громкое обвинение против России
08:29
Хозяин Белого дома дал задание лебезящему Порошенко
08:28
Метеорологи удивили прогнозом на зиму
08:06
Спасатели вытащили из Москвы-реки раненого школьника
22:03
Неожиданный поворот в скандале с Дуровым из-за женщины
21:51
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей
21:44
У известного хоккеиста рак костного мозга
21:37
Орбакайте гордится скандальным сыном
20:54
Умерла самая богатая женщина планеты
20:50
У режиссера Мережко подозревают инсульт
20:42
Самолет не долетел до Армении из-за курившего пассажира
20:38
В Белоруссию выслали почти тонну овощей
20:31
В Домодедово произошло ЧП с крупнейшим лайнером
20:23
В Прикамье нашли усеянный человеческими костями пляж
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника
"Пьяного" мальчика признали аутистом
Яковлева оправдалась за вранье о Глаголевой
Драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой
Российская актриса в коме после падения дома
Недвижимость

В Москве выбраны стартовые площадки для реновации

Фото: stroi.mos.ru
Завершается подбор строительных площадок, предназначенных для возведения новых домов по программе реновации жилого фонда в столице. О выборе участков и качестве будущего жилья для переселенцев рассказал глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
прочитано 431 раз

Главным критерием для выбора площадки является ее близость к районам сносимых пятиэтажек, а также градостроительный потенциал участка, рассказал Левкин в интервью "Утро.Ру". По его словам, стартовые площадки были подобраны с учетом мнения жителей и согласованы с Москомархитектурой.

ПО ТЕМЕ

Строительство домов по программе реновации начнется в 2018 году

Власти Москвы примут стандарты благоустройства домов и отделки квартир для реновации

 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

Немаловажное значение имела и минимизация перекладки инженерных сетей, а также возможность возведения полноценных кварталов на земельном участке. "Кроме того, обращаем внимание на близость общественного транспорта для удобства перемещения жильцов новых кварталов", – подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики. Выбор падает на те участки, где можно в максимально короткие сроки приступить к возведению домов для переселенцев.

Сергей Левкин. Фото: пресс-служба Стройкомплекса

Но реновация – это не только жилье. Это целый комплекс работ по созданию удобного пространства, которое предлагает горожанам весь спектр социальной инфраструктуры. Несмотря на кажущееся однообразие столичных окраин, каждый район по-своему индивидуален, у каждого есть свои плюсы и минусы, в том числе в плане социнфраструктуры: детскими садами, школами, больницами.

Поэтому решение по каждому району в рамках реновации будет приниматься отдельно. "Где необходимо реконструировать здания школы иди детского садика, а где построить новые современные объекты", – пояснил Левкин.

В результате реализации программы произойдет не только кардинальное улучшение качества жизни более миллиона москвичей, но и качественное обновление городской инфраструктуры.

Многих сейчас интересует вопрос – какие дома будут построены на месте ветхих пятиэтажек? Переселенцы отпразднуют свое новоселье в просторных квартирах с отделкой комфорт-класса, в домах, возведенных по самым современным строительным технологиям. "Особое внимание будет уделяться сроку эксплуатации и энергосбережению, что позволит более экономно расходовать ресурсы и приведет к снижению платы за коммунальные услуги", – рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Фото: stroi.mos.ru

В домах реновации будет применен принцип квартальной застройки. Что это значит? Помещения на первых этажах будут нежилыми – там будут располагаться магазины, службы сервиса, досуговые центры. Сами дома будут образовывать замкнутые приватные дворы с детскими и спортивными площадками, велодорожками и другими активностями. Там не будет машин, а это значит, что жители смогут в полной мере насладиться комфортной и продуманной городской средой.

Тем не менее, об автомобилистах не забудут. "При проектировании домов предусматривается необходимое количество машиномест для парковки автотранспорта. Это будут как надземные, так и подземные паркинги", – отметил Левкин.

Фото: stroi.mos.ru

Не менее важный вопрос – порядок переселения жителей. Все они будут заблаговоременно уведомлены. Всю информацию о реновации можно получить в информационных центрах управ районов и в префектурах городских округов. Для тех, кто отдает предпочтение интернету все необходимые сведения можно узнать на портале Mos.ru

По словам главы департамента градостроительной политики столицы, жителям хрущевок предоставят равнозначное жилье. "Переселение будет проводиться исходя из того, что житель должен получить жилую площадь не менее той, что есть в его квартире", – подчеркнул Левкин. При этом общая площадь новой квартиры будет больше старой. Располагаться жилье для переселенцев будет в том же районе, что и их прежний дом. Исключение составляют ТиНАО и Зеленоград.

Город будет оказывать всяческую поддержку тем, кто нуждается в помощи при переезде – ветеранам, гражданам пенсионного возраста, инвалидам, малоимущим, многодетным семьям.

Напомним, закон о реновации жилищного фонда Москвы был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале июля 2017 года. В программу попадают многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века.

В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилого фонда. В нее вошли 5144 дома. Самым массовым переселение будет в столичном районе Кузьминки. Программа рассчитана на период до 2032 года.

Изображение: Dni.Ru

Автор: Иван Поляков22 сентября 2017, 19:15

комментарии

Политика

Названы страшные последствия нападения Трампа на КНДР
Пьяный депутат Рады обругал ведущую в прямом эфире
Хозяин Белого дома дал задание лебезящему Порошенко
США выдвинули громкое обвинение против России

Шоу-бизнес

Победитель "Евровидения" госпитализирован для пересадки сердца
Одиночество добило звезду "Возвращения Мухтара"
Гузеева: Поступок Германовой – преступление
После операции у Бони наступило ухудшение

Проишествия

Российским туристам грозит тюрьма в Таиланде за электронные сигареты
Под Москвой учительница избила обидевшего ее сына второклашку
Любовница известного музыканта расчленила и сожгла няню
Дети в одесском лагере сгорели заживо из-за жадности начальства

Lifestyle

Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"
Актриса из "Игры престолов" отказалась от карьеры ради порно
Определен российский претендент на "Оскар"
Названы лучшие фильмы о вампирах
Шоу-бизнес

Неожиданная версия развода Эвелины Бледанс

В разрыве пары репортеры нашли много странностей
Шоу-бизнес

Вскрылись подробности смертельной болезни Веры Глаголевой

Об актрисе рассказала ее подруга
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу

Артист уверен, что каждый сам расплачивается за свои поступки
Шоу-бизнес

Голубкина ввергла в ужас Ливанова своими поступком

Актриса преподнесла избраннику сюрприз

Гороскоп

Совет на выходные
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей
Кети Топурии посоветовали не влюбляться раньше времени
Душа истощенного Караченцова хочет освободиться

Фоторепортажи

Родившая Снигирь лишилась своей красоты
Кокетливая Навка оголилась на вечеринке
Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую
Скромная Кабаева пришла на юбилей Кобзона

Спорт

Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
У известного хоккеиста рак костного мозга
Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России

Регионы

Жуткие подробности дела об убитом под Волгоградом ребенке
Новое видео смертельной драки с чемпионом мира в Хабаровске
Пьяный вандал осквернил могилу школьного обидчика
В Новосибирске родился ребенок-гигант
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru