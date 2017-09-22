В Москве выбраны стартовые площадки для реновации

Завершается подбор строительных площадок, предназначенных для возведения новых домов по программе реновации жилого фонда в столице. О выборе участков и качестве будущего жилья для переселенцев рассказал глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Главным критерием для выбора площадки является ее близость к районам сносимых пятиэтажек, а также градостроительный потенциал участка, рассказал Левкин в интервью "Утро.Ру". По его словам, стартовые площадки были подобраны с учетом мнения жителей и согласованы с Москомархитектурой.

Немаловажное значение имела и минимизация перекладки инженерных сетей, а также возможность возведения полноценных кварталов на земельном участке. "Кроме того, обращаем внимание на близость общественного транспорта для удобства перемещения жильцов новых кварталов", – подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики. Выбор падает на те участки, где можно в максимально короткие сроки приступить к возведению домов для переселенцев.

Но реновация – это не только жилье. Это целый комплекс работ по созданию удобного пространства, которое предлагает горожанам весь спектр социальной инфраструктуры. Несмотря на кажущееся однообразие столичных окраин, каждый район по-своему индивидуален, у каждого есть свои плюсы и минусы, в том числе в плане социнфраструктуры: детскими садами, школами, больницами.

Поэтому решение по каждому району в рамках реновации будет приниматься отдельно. "Где необходимо реконструировать здания школы иди детского садика, а где построить новые современные объекты", – пояснил Левкин.

В результате реализации программы произойдет не только кардинальное улучшение качества жизни более миллиона москвичей, но и качественное обновление городской инфраструктуры.

Многих сейчас интересует вопрос – какие дома будут построены на месте ветхих пятиэтажек? Переселенцы отпразднуют свое новоселье в просторных квартирах с отделкой комфорт-класса, в домах, возведенных по самым современным строительным технологиям. "Особое внимание будет уделяться сроку эксплуатации и энергосбережению, что позволит более экономно расходовать ресурсы и приведет к снижению платы за коммунальные услуги", – рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.





В домах реновации будет применен принцип квартальной застройки. Что это значит? Помещения на первых этажах будут нежилыми – там будут располагаться магазины, службы сервиса, досуговые центры. Сами дома будут образовывать замкнутые приватные дворы с детскими и спортивными площадками, велодорожками и другими активностями. Там не будет машин, а это значит, что жители смогут в полной мере насладиться комфортной и продуманной городской средой.

Тем не менее, об автомобилистах не забудут. "При проектировании домов предусматривается необходимое количество машиномест для парковки автотранспорта. Это будут как надземные, так и подземные паркинги", – отметил Левкин.





Не менее важный вопрос – порядок переселения жителей. Все они будут заблаговоременно уведомлены. Всю информацию о реновации можно получить в информационных центрах управ районов и в префектурах городских округов. Для тех, кто отдает предпочтение интернету все необходимые сведения можно узнать на портале Mos.ru

По словам главы департамента градостроительной политики столицы, жителям хрущевок предоставят равнозначное жилье. "Переселение будет проводиться исходя из того, что житель должен получить жилую площадь не менее той, что есть в его квартире", – подчеркнул Левкин. При этом общая площадь новой квартиры будет больше старой. Располагаться жилье для переселенцев будет в том же районе, что и их прежний дом. Исключение составляют ТиНАО и Зеленоград.

Город будет оказывать всяческую поддержку тем, кто нуждается в помощи при переезде – ветеранам, гражданам пенсионного возраста, инвалидам, малоимущим, многодетным семьям.

Напомним, закон о реновации жилищного фонда Москвы был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале июля 2017 года. В программу попадают многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века.

В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилого фонда. В нее вошли 5144 дома. Самым массовым переселение будет в столичном районе Кузьминки. Программа рассчитана на период до 2032 года.