Дизайн двух станций ТПК выберут на конкурсе

Архитектурно-художественный облик станций Третьего пересадочного контура (ТПК) Московского метрополитена "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар", которые будут построены неподалеку от музея-заповедника "Коломенское", определят по итогам международного конкурса в апреле следующего года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Мы проведем конкурс на разработку архитектурно-художественного облика станций ТПК "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". Они будут флагманскими станциями", – сказал он. По словам главного архитектора Москвы, конкурс будет проходить в два этапа.

Принять участие в нем могут как российские, так и зарубежные архитекторы. В их задачу входит подготовка концепции, которая будет соответствовать ряду критериев. Так, художественные решения станций необходимо гармонично вписать в окружающее пространство и исторический контекст района, отметил Кузнецов. Кроме того, должно быть предусмотрено комфортное и безопасное передвижение для всех категорий населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Прием заявок (портфолио и эссе) на участие в конкурсе продлится до 10 января. Оценивать их будут жюри и эксперты. "В рамках первого этапа будет отобрано 10 финалистов", – рассказал глава агентства "Центр" Сергей Георгиевский.





На втором этапе конкурса им нужно будет разработать конкретные предложения по облику станций. При этом рассмотрение проектов на финальной стадии может пройти на портале "Активный гражданин". Определить победителя планируется в середине апреля 2018 года. По итогам конкурса будут выявлены два победителя, с которым заключат договоры на дальнейшую разработку проектов "Нагатинского затона" и "Кленового бульвара".

По его словам директора по проектированию АО "Мосинжпроект" Рустама Черкесова, на линии ТПК, где располагаются эти станции, уже начались работы. "Тоннелепроходческий щит будет запущен в первом квартале 2018 года, поэтому сроки сдачи – 2020-2021 годы", – сказал он. Черкесов подчеркнул, что очень важно использовать современные методы строительства и новейшие архитектурные тренды.

Станции "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" будут располагаться в южном административном округе неподалеку от объекта всемирно наследия ЮНЕСКО, музея-заповедника "Коломенское". Обе станции мелкого заложения с береговыми платформами.

Всего Третий пересадочный контур Московского метрополитена включает 31 станцию и 67 километров линий. Первый участок нового кольца со станциями "Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр" будет открыт уже в конце 2017 года. В сентябре состоялся технический пуск этого отрезка.

ТПК будет интегрирован также с Московским центральным кольцом (МЦК). Всего запланировано около 20 пересадок.

Новое кольцо позволит пассажирам подземки значительно сократить время на дорогу. Им не нужно будет ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую. В среднем экономия времени составит 20-30 минут.

