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Когда метро придет во Внуково

Фото: wikipedia.org
Московские власти объявили о масштабных планах расширения метро. Оно уже давно вышло за пределы МКАД, но это только начало – скоро под землей можно будет добраться до аэропорта "Внуково".
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Документация для продления метро до Внуково может быть разработана через полтора года, сообщил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин. Впереди – большая аналитическая работа, труд инженеров  и проектировщиков.

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Предполагается продлить Калининско-Солнцевскую линию от станции "Рассказовка" до поселка  Внуково. И тогда ставшему популярным "Аэроэкспрессу", который идет в аэропорт с Киевского вокзала, появится достойная, а главное, более дешевая альтернатива.

Пока же метростроевцы активно работают на участке этой линии от "Раменок" до "Рассказовки", его планируют открыть для пассажиров в марте 2018 года. Как сообщил Марат Хуснуллин в субботу, 7 октября во время очередного объезда строящейся линии, готовность участка будет объявлена в конце этого года.

Руководитель стройкомплекса особое внимание уделил станции "Мичуринский проспект". Это будет необычное архитектурное сооружение: вестибюль станции решено исполнить в полуподземном варианте по причине сложного, резко меняющегося рельефа. Такого в Москве еще не было, это первый опыт комбинированного строительства.

Проект станции "Мичуринский проспект". Фото: mos.ru

Кроме того, часть наземного вестибюля станции будет выполнена из стекла. Панорамное остекление позволит пассажирам любоваться расположенным рядом парком. С одной стороны поезда будут прибывать на обычную платформу, а с другой – на открытую.

Интересно, что станцию метро именно на этом месте планировали построить еще в 1965 году, но тогда грандиозные планы остались на бумаге. Строительство районов вокруг Мичуринского проспекта в конце 60-х годов шло высокими темпами, власти Москвы внесли в генплан развития города строительство метро вдоль магистрали, но так и не смогли реализовать эту идею.

Строительство станции "Мичуринский проспект". Фото: Dni.Ru

Продление Калининско-Солнцевской линии обеспечит скоростным подземным транспортом жителей Очакова, Тропарева-Никулина, Солнцева и Ново-Переделкина. Будет создана беспересадочная связь между западными, юго-западными, восточными и центральными районами столицы. Это будет самая длинная ветка столичной подземки – 62 километра.

Проект станции "Мичуринский проспект". Фото: mos.ru

Автор: Александр Комаров7 октября 2017, 15:48

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