Что построено в Москве ко Дню города

Ко Дню города строители подарили столице и ее жителям ряд важных объектов. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, такими знаковыми объектами стали Большая спортивная арена "Лужники", открывшаяся после масштабной реконструкции, а также грандиозный парк у стен Кремля "Зарядье". "Это уникальные объекты, не имеющие аналогов по своему масштабу и сложности в мире", – сказал Хуснуллин.

Парк "Зарядье" – это общественное пространство, сочетающее в себе красоту природы и ритм мегаполиса. Парк разделен на несколько частей, каждая из которых имитирует природно-климатические условия разных уголков России. Кроме того, в парке построен амфитеатр со "стеклянной корой", медиацентр, рестораны, кафе и другие объекты. Одной из главных достопримечательностей "Зарядья" стал "Парящий мост", с которого открываются захватывающие виды на Кремль, Покровский собор и другие столичные достопримечательности.





Также Хуснуллин отметил и окончание строительства к новому учебному году самой большой школы в России, которая находится в районе Некрасовка на юго-востоке столицы. Она рассчитана на 2,1 тысячи учеников. Учреждение включает блок начальных классов на 800 учащихся, а также основную и среднюю школы, рассчитанные на 1300 человек.





Строители смогли закончить все работы на полгода раньше срока. Сверху четырехэтажное здание школы похоже на букву "М", оно разделено на корпуса с отдельными входами. Общая площадь нового здания составляет 28 тысяч квадратных метров.

По словам Хусуллина, активно продолжается строительство и дорожных объектов, которые призваны улучшить транспортную ситуацию в столице. "Закончены стройки эстакады от Щелковского шоссе в сторону шоссе Энтузиастов на Северо-Восточной хорде, эстакады от улицы Подольских Курсантов до Элеваторной улицы, эстакады от улицы Перовская до проспекта Буденного и от проспекта Буденного через шоссе Энтузиастов", – рассказал глава стройкомплекса Москвы. Уже завершены работы на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы, построен путепровод на Киевском железнодорожном направлении и эстакада на Варшавке от Балаклавского до Пролетарского проспектов.





Не менее значимым для московских строителей и для всего города стал технический запуск первого участка Третьего пересадочного контура столичной подземки – большого метрокольца. Первый участок длиной 10 километров включает в себя пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк". "Здесь уже завершается монтаж инженерного оборудования и чистовая отделка помещений. В то же время на поверхности ведутся работы по благоустройству прилегающей территории", – сказал руководитель стройкомплекса Москвы.





Напомним, на прошлых выходных Москва отмечала свое 870-летие. Главной темой праздника стал лозунг "Город, где создается история".

