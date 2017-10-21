На востоке Москвы может появиться новая линия метро

В столице может появиться еще одна ветка метрополитена, которая протянется от строящейся станции "Нижегородская улица" Третьего пересадочного контура подземки (ТПК) в восточном направлении. Об этом во время общения с журналистами рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

"Сегодня при строительстве Третьего пересадочного контура мы закладываем технологические возможности проходки новых радиальных направлений", – отметил он. К примеру, сказал Хуснуллин, от будущей станции "Хорошевская" ТПК имеется возможность строительства радиальной линии на запад – в Рублево-Архангельское, а от "Улицы Новаторов" – в Троицк, расположенный на территории Новой Москвы. "А также съезд от станции "Нижегородская" на восток", – добавил руководитель столичного стройкомплекса.

По его словам, съезды на указанных станциях создаются именно на перспективу возможного появления новых радиальных линий московской подземки. "Фактически это вклад в будущее развитие и строительство сети метро", – сказал Хуснуллин.

Вместе с тем глава стройкомплекса Москвы заметил, что пока еще рано говорить о возможной конечной станции новой линии от "Нижегородской улицы". "Для нас важно заложить техническую возможность строительства, а конкретная трасса линии и количество новых станций будут определяться позднее, после 2025 года", – пояснил он.

Сама же "Нижегородская улица" является кросс-платформенной станцией. С одной ее стороны будет располагаться путь Третьего пересадочного контура, а с другой – Кожуховской ветки. Благодаря этому пассажиры смогут максимально быстро и удобно перейти с одной линии на другую.

Третий пересадочный контур и Кожуховская линия в настоящий момент являются крупнейшими проектами, которые реализуются в подземке. В составе ТПК будет 31 станция, а общая длина линии составит 67 километров.

По сути это второе кольцо Московского метрополитена, которое позволит разгрузить станции внутри первого кольца в центре города, а также предоставит пассажирам подземки новые удобные возможности для пересадки на другие направления. Третий пересадочный контур будет интегрирован также с Московским центральным кольцом (МЦК). Всего запланирована 21 пересадка.

Первый участок ТПК от "Делового центра" до "Петровского парка" будет открыт уже до конца этого года. Другой участок – от "Авиамоторной" до "Лефортово" (северо-восточный участок) – откроется уже в следующем году, рассказал Марат Хуснуллин. В настоящий момент здесь ведется проходка тоннелей.

Что касается Кожуховской линии, то первый ее участок, по словам главы столичного стройкомплекса, может быть запущен уже весной следующего года. "Перед нами стоит задача запустить пассажирское движение на всем протяжении Кожуховской линии до конца следующего года, при этом участок от "Некрасовки" до станции "Косино" может быть открыт раньше, уже в мае", – заявил он.

Для этого, отметил Хуснуллин, будет нужно доставить на этот отрезок поезда и вагоны метро. Если способ это сделать будет найден, то участок "Некрасовка" – "Косино" будет запущен раньше остальной линии.

Всего же на строительстве Кожуховской ветки сейчас задействовано более 3,5 тысячи человек. "Однако этого недостаточно. В ближайшее время мы планируем увеличить количество рабочих на 1000 человек. На отдельных участках будем переходить на круглосуточный режим работы", – сказал руководитель стройкомплекса Москвы.

Кожуховская линия пройдет от Третьего пересадочного контура на юго-восток в районы Нижегородской, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. Ее длина составит более 17 километров. "Это одна из самых сложных в строительстве линий подземки", – отметил Хуснуллин.

Новая ветка позволит существенно разгрузить юго-восток города, прежде всего Таганско-Краснопресненскую линию, которой пользуются не только жители вышеупомянутых московских районов, но и те, кто приезжают из городского округа Люберцы и других подмосковных населенных пунктов.

Последние семь лет Московский метрополитен развивается стремительными темпами. В прошлом году столичная подземка перешагнула отметку в 200 станций. В 2017 году состоялось долгожданное открытие участка Калининско-Солнцевской линии от "Парка Победы" до "Раменок", а также отрезка Люблинской-Дмитровской линии от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской". В ближайшее время метро должно прийти в районы Солнцево и Новопеределкино.