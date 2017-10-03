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МЦК интегрируют с железной дорогой

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Smirnov
Новые остановки пригородных поездов появятся на Павелецком, Рижском и Курском направлениях железной дороги. Это предусмотрено проектом по интеграции Московского центрального кольца с железнодорожной сетью. Существующие остановки электричек переносят ближе к станциям МЦК, чтобы обеспечить комфортную пересадку.
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Московское центральное кольцо стало, фактически, новой линией наземного метро. МЦК запустили 10 сентября 2016 года. А в сентябре 2017-го кольцо установило рекорд: поезда – "Ласточки" перевезли более 10 миллионов человек.

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Власти Москвы продолжают работать над тем, чтобы сделать передвижение по городу для москвичей как можно более комфортным. Как сообщил глава градостроительного комплекса столицы Марат Хуснуллин, новые остановочные пункты для пригородных поездов появятся на Павелецком, Рижском и Курском направлениях. Еще на четырех направлениях будут проведены работы для комфортных пересадок пассажиров на станции Московского центрального кольца.

"Мы планируем сократить расстояние пересадок между тремя остановочными пунктами радиальных направлений железной дороги и МЦК, а также организовать четыре новые пересадки с радиальных направлений железной дороги на МЦК. Для этого будут построены новые платформы и терминалы. В результате жители получат комфортную связь между остановками различных видов транспорта с минимальными затратами времени на пересадку", – сказал журналистам Хуснуллин. Заммэра подчеркнул, что у пассажиров появится возможность выбора наиболее оптимального маршрута для передвижения по городу.

Фото: stroi.mos.ru

Планируется перенести ближе к МЦК железнодорожные платформы Северянин на Ярославском направлении, Карачарово на Горьковском и Окружная на Савеловском. На Октябрьской железной дороге появится надземный пешеходный переход между остановочным пунктом МЦК "Лихоборы" и платформой НАТИ. На сайте департамента строительства представлены 3D-модели новых железнодорожных платформ.

Немалая часть работ в этом направлении, по словам Марата Хуснуллина, уже завершена.  Так,  организованы комфортные пешеходные связи станций МЦК "Деловой центр" и "Шелепиха" с платформой "Тестовская". Построен подземный пешеходный переход от остановочного пункта "Фрезер" Казанского направления до станции МЦК "Андроновка".

Автор: Андрей Евлампиев3 октября 2017, 15:43

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