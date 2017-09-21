На МКАД реконструируют еще одну развязку
Столичные власти подвели итоги очередного конкурса на
определение подрядчика по реконструкции развязок на МКАД. Победителем
стала компания "ГЕРА", которая займется работами на пересечении кольцевой
автодороги с Бесединским шоссе.
Как рассказал руководитель столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, цена, предложенная победителем, составляет 4,4 миллиарда рублей. "В ближайшее время с подрядной организацией будет заключен контракт", – сообщил он Dni.ru.
После оформления всех необходимых документов начнется строительство объекта. Продолжительность работ на развязке, согласно условиям договора, не должна превышать трех лет с момента подписания госконтракта.
Проектной документацией предусматривается реконструкция 1,2 километра проезжей части МКАД, где будут устроены переходно-скоростные полосы. Также будет проведена реконструкция действующего 86-метрового путепровода через кольцевую автодорогу.
Помимо этого, будет построена направленная эстакада с
внешней стороны МКАД (ее длина составит почти 300 метров) и 200-метровая эстакада
к торговому комплексу "Южные ворота". В рамках реконструкции появятся два
участка шумозащитных экранов, направленные и боковые проезды протяженностью около 4,5 километра. Победитель конкурса также будет обязан построить рядом с
развязкой надземный пешеходный переход. Он соединит ТЦ "Южные ворота" и деревню
Беседы.
Расходы на проектирование и работы по реконструкции пересечений радиальных дорог с МКАД включены в адресную инвестпрограмму города. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за четыре года на МКАД были реконструированы 14 развязок. В результате пропускная способность московкой кольцевой автодороги заметно выросла.
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