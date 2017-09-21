На МКАД реконструируют еще одну развязку

В строительном комплексе Москвы определились с подрядчиком на проведение работ по реконструкции съездов с Бесединского шоссе на Московскую кольцевую автодорогу. Реконструкцией этой развязки займется компания "ГЕРА". Ей предстоит максимум за три года провести все необходимые для улучшения движения автотранспорта работы на этом объекте.

Столичные власти подвели итоги очередного конкурса на определение подрядчика по реконструкции развязок на МКАД. Победителем стала компания "ГЕРА", которая займется работами на пересечении кольцевой автодороги с Бесединским шоссе.



Как рассказал руководитель столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, цена, предложенная победителем, составляет 4,4 миллиарда рублей. "В ближайшее время с подрядной организацией будет заключен контракт", – сообщил он Dni.ru.

После оформления всех необходимых документов начнется строительство объекта. Продолжительность работ на развязке, согласно условиям договора, не должна превышать трех лет с момента подписания госконтракта.

Проектной документацией предусматривается реконструкция 1,2 километра проезжей части МКАД, где будут устроены переходно-скоростные полосы. Также будет проведена реконструкция действующего 86-метрового путепровода через кольцевую автодорогу.







Помимо этого, будет построена направленная эстакада с внешней стороны МКАД (ее длина составит почти 300 метров) и 200-метровая эстакада к торговому комплексу "Южные ворота". В рамках реконструкции появятся два участка шумозащитных экранов, направленные и боковые проезды протяженностью около 4,5 километра. Победитель конкурса также будет обязан построить рядом с развязкой надземный пешеходный переход. Он соединит ТЦ "Южные ворота" и деревню Беседы.



Расходы на проектирование и работы по реконструкции пересечений радиальных дорог с МКАД включены в адресную инвестпрограмму города. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за четыре года на МКАД были реконструированы 14 развязок. В результате пропускная способность московкой кольцевой автодороги заметно выросла.