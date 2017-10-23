В московском метро на неделю закроют три станции

Руководство столичного метрополитена приняло решение закрыть на неделю участок Таганско-Краснопресненской линии. Для пассажиров будут недоступны станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", передает EG.ru.

Ограничения будут действовать с 28 октября, работа в обычном режиме возобновится утром 4 ноября. Для пассажиров в этот период запустят дополнительные автобусные маршруты, сообщает НТВ.ru со ссылкой на "Интерфакс".