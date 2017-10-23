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В московском метро на неделю закроют три станции

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Руководство столичного метрополитена приняло решение закрыть на неделю участок Таганско-Краснопресненской линии. Для пассажиров будут недоступны станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", передает EG.ru.

Ограничения будут действовать с 28 октября, работа в обычном режиме возобновится утром 4 ноября. Для пассажиров в этот период запустят дополнительные автобусные маршруты, сообщает НТВ.ru со ссылкой на "Интерфакс".

Автор: Евгений Мышко23 октября 2017, 07:56

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