"Ольга" и "Лилия" возьмутся за ювелирную работу под землей

Жителям юго-восточных районов Москвы, привыкшим пользоваться метро, придется немного потерпеть: с 28 октября по 3 ноября не будут работать три станции Таганско-Краснопресненской линии. Движение от "Выхино" до "Котельников" закроют в целях безопасности на время проведения работ по прокладке тоннеля новой, Кожуховской ветки.

Новый тоннель пройдет на три метра глубже действующего, поэтому метростроевцы решили подстраховаться – на всякий случай прекратить движение поездов на коротком участке от "Выхино" до "Котельников". Для строителей это будет ювелирная работа, они уже провели укрепление стенок действующего тоннеля. Во время проходки в штабе строительства будут дежурить дополнительные бригады, сообщил заместитель главного механика компании "МИП Строй №1" Альберт Хабибуллин.

Он также рассказал, что после завершения работ будут произведены контрольные замеры, затем по действующему тоннелю пройдут пустые поезда. И только после этого движение на юго-восточном отрезке Таганско-Краснопресненской линии будет открыто для пассажиров.

Одна из особенностей строительства Кожуховской линии состоит в том, что четыре станции, расположенные за Кольцевой автодорогой, возводятся в условиях плотной застройки и наличии проложенных инженерных сетей. Как сообщил заместитель главы дирекции №3 по строительству Кожуховской линии Кирилл Марков, станции сооружаются классическим методом с помощью двух тоннелепроходческих комплексов. По традиции метростроевцы дают всем машинам женские имена: на Кожуховской линии работают "Ольга" и "Лилия".

Впервые в Москве на одном из участков строящейся линии используется десятиметровый проходческий комплекс вместо двух шестиметровых. Такой способ прокладывания тоннелей сокращает сроки строительства, экономит деньги и позволяет уйти от сооружения дополнительных притоннельных технических помещений, рассказал Марков.

На время работ для удобства жителей, как обычно делается в таких случаях, столичные власти пустят бесплатные автобусы. Они пойдут по выделенным полосам, которые специально для этого случая временно создали на Волгоградском и Рязанском проспектах. Также на неделю изменится движение на некоторых прилегающих к этим магистралям улицам.

Жителей Подмосковья, ездящих на работу в столицу, предупредят о том, что электрички Казанского направления не будут останавливаться на станции "Выхино" в дни закрытия трех станций метро. Это делается для того, чтобы не перегружать самую заполненную линию столичной подземки. Пересесть на метро можно будет на платформе "Новая" – рядом с ней расположена станция "Авиамоторная", а перейти на МЦК – на "Фрезере", где в 200-х метрах находится станция "Андроновка".

На некоторых пригородных станциях Казанского направления не потребуется даже покупать билет. Бесплатные проездные документы будут выдавать в кассах на платформах "Панки", "Люберцы-1", "Ухтомская" и "Косино".

Москвичам и жителям Подмосковья раздадут 300 тысяч листовок с альтернативными маршрутами и общей информацией, а также 350 тысяч карт-схем метро. Кроме того, 50 тысяч листовок с альтернативными маршрутами и общей информацией передано на стойки "Живое общение", расположенные в подземке.

Около закрытых станций метро и у входа на пригородные платформы будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности Московского метрополитена. Они сообщат о том, каким транспортом можно воспользоваться для поездки в центр города.

Кожуховская линия – 13-я в столичном метро. По решению москвичей, проголосовавших на портале "Активный гражданин", она будет розового цвета. Линия пройдет от Некрасовки через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский.

Розовая ветка будет примыкать к Таганско-Краснопресненской линии – они пересекутся в районе станции "Лермонтовский проспект". Четыре станции новой линии расположатся в пределах Кольцевой автодороги, четыре – за МКАД. Открыть движение по ней планируется в 2018 году.