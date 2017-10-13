Москва начинает планировку кварталов под реновацию

В Москве стартует разработка проектов планировки территорий для стартовых площадок реновации. Речь идет о пяти городских округах.

Как сообщает официальный портал Мэра и правительства Москвы, решение о начале проектирования принято по итогам заседания штаба по реализации программы реновации жилищного фонда. Оно состоялось накануне, возглавлял штаб столичный мэр Сергей Собянин.

В ходе заседания также было принято решение о разработке и утверждении стандарта использования информационно-коммуникационных технологий, сотовых сетей пятого поколения и применении технологий "умный город". Все это должно будет использоваться при проектировании и возведении новых домов в рамках программы реновации.

Эти и другие высокотехнологичные решения повысят комфорт проживания москвичей в городе. Кроме того, применяемые новшества должны усовершенствовать систему управления и взаимодействия власти с бизнесом, а также повысить качество работы городских служб.

Первые проекты планировок разработают для стартовых площадок программы реновации. Они расположенных в Восточном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Зеленоградском округах, а также Троицком и Новомосковском округе "Новой Москвы".

Напомним, в конце сентября столичный градоначальник Сергей Собянин утвердил адресный перечень кварталов для строительства домов под переселение по программе реновации. В него вошли 210 стартовых площадок в 75 районах Москвы на территории всех административных округов.

Как рассказал глава строительного комплекса города Марат Хуснуллин, строить жилые дома в пределах стартовых площадок будут в два этапа. Первый рассчитан на 2018-2019 годы, он включает работы на 59 площадках (12 домов на сегодняшний день уже сданы в эксплуатацию). Во время второго этапа будут строиться еще 151 дом, заселение которых начнется в 2020-2021 годах.