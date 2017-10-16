Станция "ЦСКА" поразит стильным клубным дизайном

В скором времени первых пассажиров примет станция метро "ЦСКА", которая откроется в составе первого участка Третьего пересадочного контура столичной подземки уже в конце этого года. Она получила стильный и современный дизайн. Станция отделана цветами одноименного спортивного клуба и отражает его славное прошлое, а также огромный вклад в развитие советского и российского спорта.

Изначально станцию планировалось назвать "Ходынское поле", в соответствии с ее местоположением. Однако болельщики Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) проявили инициативу и направили московским властям обращение с просьбой дать строящейся станции название "ЦСКА". По мнению фанатов, "спортивное" наименование нового объекта московской подземки стало бы отличным подарком всем поклонникам клуба в преддверии Чемпионата мира по футболу – 2018. Их пожелания были удовлетворены: соответствующее решение принял в апреле 2016 года мэр столицы Сергей Собянин.

Решение назвать станцию именем знаменитого спортивного клуба было воспринято москвичами как проявление справедливости. Действительно, ЦСКА – это крупнейший спортклуб, который включает в себя футбольную, баскетбольную, хоккейную и другие команды. Вместе с "Динамо" и "Спартаком" ЦСКА является крупнейшим спортивным сообществом не только Москвы, но и всей России, объединяющим огромное количество профессиональных игроков и простых болельщиков.

К тому же в столичной подземке уже действуют станции "Спартак" и "Динамо". Первая была открыта в 2014 году, а вторая – еще в 1938 году, в составе второй пусковой очереди Московского метрополитена. Таким образом, вопрос об увековечивании ЦСКА в топонимике столичной подземки стоял на повестке уже давно.





Дизайн новой станции выдержан в фирменных цветах клуба – красном и синем. Потолок украшают посвященные различным видам спорта картины. А главной архитектурной "фишкой" новой станции стали бронзовые скульптуры спортсменов – футболиста, хоккеиста, лыжника, выполненные мастерами студии военных художников имени М. Грекова. Все фигуры сделаны в динамике. Высота каждой из них составляет почти пять метров.





Изнутри "ЦСКА" выглядит очень впечатляюще. А что снаружи? Московские строители применили уникальный архитектурный прием: кровля станции будет озеленена, на ней можно будет гулять и отдыхать. Вдоль северной границы кровли предусмотрена открытая смотровая галерея. Таким образом, крыша станции является функциональной и включена в городское пространство.





Пассажиропоток ожидается большой. Будущая станция станет эпицентром размещенных в районе Ходынского поля спортивных объектов. Один из выходов "ЦСКА" приведет пассажиров к Ледовому дворцу, другой – к бассейну и манежу, хоккейному дворцу, а также центру спортивных единоборств. Ну и, конечно же, нельзя не отметить новенький футбольный стадион ЦСКА, который вмещает 30 тысяч зрителей. Пассажиры подземки получат быстрый и комфортный доступ ко всем этим объектам. По оценкам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, новой станцией будут пользоваться около 120 тысяч человек в сутки.





К сожалению, как это часто бывает, находятся недовольные, которые начинают не просто возмущаться, но и пытаются облить словесной грязью объект своей безосновательной критики. На днях спортивный комментатор Василий Уткин разместил на своей странице в одной из социальных сетей фото станции "ЦСКА". Внизу он оставил язвительную подпись, указав на красно-белый "спартаковский" дизайн названия станции.

Фанаты на откровенную провокацию не поддались. Поклонники ЦСКА высоко оценили дизайн новой станции. "Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!" – прокомментировал фотографии станции пользователь социальной сети "ВКонтакте". Других особо впечатлили скульптурные композиции. "Они круты", – написала Ольга Гавриш. "Молодцы строители!!! Уткин и Ко. настоящие ЗЛОПЫХАТЕЛИ!!!" – высказались другие.

Сами строители отметили, что распространяемые в интернете снимки, где белые буквы ЦСКА размещены на синем и красном фонах, сделаны в тот момент, когда в названии отсутствует красная и синяя подсветка. Дело в том, что наименование станции будет окрашиваться в один из клубных цветов. На синем фоне белые буквы подсветятся красным цветом, на красном, соответственно, синим.

Станция "ЦСКА" откроется в конце ноября – начале декабря в составе первого участка Третьего пересадочного контура (второго кольца) Московского метрополитена. Дело за малым – довести до ума документацию и завершить благоустройство прилегающих территорий. Технический поезд уже прошел по путям, связывающим станции "Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр". На всех установлены и испытаны эскалаторы, сообщил журналистам Марат Хуснуллин.

