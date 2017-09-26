Для стартовых домов по программе реновации подобрано 210 площадок
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с утверждением перечня стартовых площадок дан старт "сложной, но необходимой программе реновации". Одна из задач в рамках выбора мест для возведения новых жомов заключалась в том, чтобы переселение москвичей проводилось в непосредственной близости от их нынешнего жилья. "То есть практически в тех кварталах, где и сегодня проживают граждане", – сказал градоначальник.
Ожидается, что в течение года городские власти подберут еще около сотни площадок для строительства в рамках реновации. По словам Сергея Собянина, это необходимо для того, чтобы программа по переселению из хрущевок реализовывалась одновременно во всех районах столицы.
Добавим, что строительство стартовых домов в рамках реновации начнется в 75 районах. Всего на 210 площадках будут возведены дома общей площадью 3,4 миллиона квадратных метров. Реализация стартовых проектов позволит улучшить жилищные условия 119,5 тысячи человек, которые переселятся в комфортные квартиры из старых пятиэтажек.
При выборе площадок городские власти, прежде всего, опирались на мнение жителей и месторасположение мест будущей застройки. Они должны располагаться в границах кварталов, включенных в программу реновации.
Также учитывались возможности переселить максимальное число жителей без нарушения требований разумной этажности и плотности застройки, наличие инфраструктуры, соответствие будущих домов стандартам реновации, возможность начать работы в кратчайшие сроки. Как заверяют власти города, в дальнейшем перечень площадок для реновации будет расширяться.
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