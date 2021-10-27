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Политика
"Работа мозга нарушена": что происходит с наплевавшим на безопасность Джо Байденом

"Работа мозга нарушена": что происходит с наплевавшим на безопасность Джо Байденом

Джо Байден нарушил собственный закон и наплевал на свои же правила. Врач Илья Бурлаковский рассказал, как здоровье президента повлияло на его бездумный поступок.
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Джо Байден шокировал общественность своим появлением в детском саду без маски и перчаток. Политик, видимо, забыл свои же правила и нарушил их. Врач Илья Бурлаковский высказал свое мнение по поводу того, почему президент так наплевательски относится к здоровью детей и общепринятому закону.

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"Ввиду своих возрастных особенностей и нарушенного кровоснабжения центральной нервной системы, связанного с зажатыми позвоночными артериями в шейном отделе, он имеет серьезные деградационные дистрофические процессы нервных структур. Работа его головного мозга очень нарушена и повреждена", – иронично ответил он на вопрос корреспондента "Дни.ру".

Доктор уверен, что таким способом Байден показывает, что он находится не на одном уровне с обычными людьми. Многие американцы согласны с этой точной зрения.

"Он, как и многие другие, на публичных мероприятиях демонстрирует абсолютное пренебрежение к собственно установленным правилам, нормам, к социальной дистанции, маскам, перчаткам. Демонстрирует разделение общества на два класса: элиту и народ. Народу нужно надевать намордники и сидеть по домам для того, чтобы снизить потребительскую активность, а сами при этом не стесняются демонстрировать пренебрежение к нормам", – сказал эксперт.

Также Бурлаковский не скрывает, что, возможно, простая простуда такая же "опасная" как и COVID-19. Видимо, президент США тоже так считает.

"Это связано с тем, что они имеют достоверную информацию о реальной заразности и смертоносности коронавирусной инфекцией. И считают ее не более опасной, чем обычное ОРВИ", – подытожил Бурлаковский.

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Джо Байден. Фото: www.instagram.com / joebiden
Автор: 27 октября 2021, 13:46 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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