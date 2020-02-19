Зеленский в прямом эфире сбежал от кричащей женщины

Скандал с Владимиром Зеленским произошел в прямом эфире, когда его проход по коридорам Бориспольской многопрофильной больницы транслировали по телевидению. Неожиданно одна из женщин обвинила президента Украины в том, что тот предатель и поинтересовалась у него, почему на фронте продолжают гибнуть люди.
При этом рассерженная дама представилась жительницей Донецка и подчеркнула, что говорит с украинским лидером от имени всего народа. Владимиру Зеленскому, судя по всему, народу сказать было нечего. Он спешно покинул помещение с кричащей женщиной, делая вид, что никаких посторонних шумов он не слышит. Отрывок из трансляции опубликовали на "Ютуб".
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