Пришедшего "поплакать" Зеленского выгнали с главной сцены форума в Германии

Бывший украинский лидер Петр Порошенко не раз выступал в Европе при пустом зале. А его речи то и дело поднимали на смех. Казалось бы, этот каламбур должен был прекратиться с его уходом. Но Владимир Зеленский решил продолжить традицию и "поплакать" в жилетку международного сообщества.
На днях глава государства прибыл в немецкий Мюнхен для участия в Конференции по безопасности, которая проводится каждый год при финансировании правительства Германии. "Предвкушая" то, о чем захочет рассказать президент, организаторы мероприятия решили спровадить политика с главной сцены форума, где выступали первые лица западных государств. А для Зеленского приготовили отдельную секцию.
Как и ожидалось, на ней президент приступил к "старой песни о главном". Украинский лидер вновь поднял тему потерянного Крыма и войны на Донбассе. Как пишет "ПолитНавигатор", Он пожаловался на обстрелы со стороны непризнанных ДНР и ЛНР и заявил, что не намерен вести переговоры с представителями местных властей. Также Владимир Зеленский сравнил конфликт на востоке страны со Второй мировой, напомнив, что боевые действия в регионе длятся столько же.
Не менее нелепо президент высказался о жителях самопровозглашенных республик. По его мнению, они не могут говорить за Донбасс.
"Более того, я много общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий, но объективно голос Донбасса – это не только их мнение, это ещё как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой дом", – заявил политик.
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