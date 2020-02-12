Обнаглевший Зеленский опустился до шантажа Путина

В Киеве отчаянно пытаются склонить Москву к уступкам в Донбассе. В офисе президента Владимира Зеленского опустились до прямого шантажа: если российское руководство не передаст границу с ДНР и ЛНР под контроль Украины, водная блокада Крыма продолжится.



Днепровская вода не поступает на полуостров с 2014 года. В этом году из-за аномально теплой зимы уровень воды в крымских резервуарах снизился до критических отметок. На днях сообщалось, что ее может хватить на несколько месяцев.



В Киеве решили извлечь пользу из кризисной ситуации. С громким заявлением выступил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Нет сомнений, что политик транслирует точку зрения главы государства.

По словам Арахамии, ситуация в Крыму может дать Киеву преимущества на переговорах по Донбассу. "Если это будет обмен, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, мы устанавливаем контроль над нашей границей, и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое пошел", – сказал ближайший соратник Зеленского.

Идею оценили далеко не все. Так, белорусский политолог Игорь Тышкевич предположил, что "водный шантаж" приведет к отмене западных санкций против полуострова. Эксперт напомнил, что в Крыму выращивается рис, который по большей части отправляется на экспорт.

Не оценил инициативу и руководитель запрещенной в России экстремистской организации Меджлис крымско-татарского народа* Рефат Чубаров. Он обвинил окружение Владимира Зеленского в "торговле украинскими территориями".

До 2014 года вода на полуостров доставлялась из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После воссоединения региона с Россией Киев устроил водную блокаду Крыма. По мнению экспертов, она серьезно повлияла на экономику полуострова – снижается производство сои, овощей, молочных продуктов, мяса.